Velika stiska na kitajskem trgu dela

Na šanghajskem letališču Pudong je bilo treba čakati sedem ur. Na pekinškem Daxingu osem. Na letališču Tianfu v Chengduju pa se je čakanje zavleklo na kar deset ur. Ker uradnih statistik ni, nam vpogled v velike motnje na obsežnem kitajskem trgu dela daje neuradna anketa o tem, kako dolgo so vozniki pripravljeni čakati na stranko na letaliških postajališčih za taksije. »Odpeljem se domov, da se oprham in operem perilo, potem pa se vrnem na letališče in se postavim v vrsto,« pravi Hou Feng, licencirani taksist iz Guangzhouja, ki med čakanjem na stranke pogosto prespi kar v avtomobilu. Drugi voznik iz Šanghaja dodaja, da so pred pandemijo covida-19 »ljudje čakali na avtomobile, zdaj pa avtomobili čakajo na ljudi«. Izjemni gospodarski razcvet Kitajske, ki je trajal od približno leta 1980 do ...