Minilo je sedem let, odkar je Felipa Cedeño pobegnila pred nasiljem tolp v Venezueli in se odpravila na dolgo pot proti severu v ZDA. A do cilja ji nikoli ni uspelo priti. Leta 2023 je med prečkanjem Darienske vrzeli, zloglasnega nevarnega, blatnega odseka džungle, ki prekinja cestno povezavo med Južno in Srednjo Ameriko, padla in si zlomila hrbtenico. Ko je okrevala, je bila ameriška meja že zaprta zaradi protimigracijske politike predsednika Donalda Trumpa. A Cedeño, ki zdaj z zakonitim dovoljenjem za prebivanje živi v Mexico Cityju, tega ne obžaluje preveč. Njen 15-letni sin ima štipendijo na ugledni zasebni šoli. Na vzhodu mesta je odprla stojnico, kjer prodaja empanade, v bližini pa ima v najemu sobo. »Načrtujemo, da bomo ostali tukaj,« pravi 52-letnica. ZDA so sicer skrajni primer, ...