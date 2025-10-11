Velika varnostna vprašanja se selijo na Daljni vzhod

V nadaljevanju preberite:

Kitajski odziv na sporazum o prekinitvi ognja v Gazi je bil izražanje večpomenske distance. Vodstvo v Pekingu bi si želelo »ob prvi priložnosti videti trajno in vseobsegajoče premirje v Gazi, tako da bi se učinkovito končala humanitarna kriza in razrahljale območne napetosti«.

Čeprav je kitajsko zunanje ministrstvo ponovilo, da se zavzema za rešitev na podlagi dveh držav in spoštuje načelo »Palestini vladajo Palestinci«, tega načela ni slišati, ko gre za Tajvan.

Tajvanci ne morejo vladati Tajvanu. Razen če bi se razglasili za Kitajce in prostovoljno izbrali združitev z Ljudsko republiko kot edino pot v mirno prihodnost.