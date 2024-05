V strmoglavljenju helikopterja umrla predsednik Raisi in zunanji minister

Reševalne ekipe na severozahodu Irana so zgodaj zjutraj našle razbitine helikopterja, ki je prevažal predsednika, 63-letnega Ebrahima Raisija, in zunanjega ministra Hoseina Amirja Abdolahiana, vendar ni bilo nobenih znakov življenja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Ob najdbi helikopterja še ni bilo znakov, da bi bili potniki helikopterja živi,« je približno 15 ur po izginotju helikopterja v iranski pokrajini Vzhodni Azerbajdžan poročala državna televizija. Le malo pozneje pa so iranski državni mediji potrdili smrt predsednika Ebrahima Raisija in zunanjega ministra, ki je pomagal zagotoviti nedavno zbliževanje med Iranom in Savdsko Arabijo, navaja Al Džazira.

Umrlo je vseh devet potnikov na krovu helikopterja, ki je bil po zaključku obiska v Azerbajdžanu v nedeljo na poti proti iranskemu mestu Tabriz. Kot navaja Al Džazira, so v helikopterski nesreči umrli guverner Vzhodnega Azerbajdžana Malek Rahmati, predstavnik iranskega vrhovnega voditelja v Vzhodnem Azerbajdžanu Mohammad Ali Ale-Hashem, vodja predsedniške straže Mehdi Mousavi, pilot, kopilot in ostala posadka helikopterja.

Iranski Rdeči polmesec je sporočil, da so že našli trupla vseh potnikov, ki jih bodo sedaj prepeljali v Tabriz.

Predsednik na krovu helikopterja. FOTO: AFP

Po tem, ko so izgubili stik s helikopterjem, je stekla obsežna reševalna akcija, ki jo je oteževalo slabo vreme. Ekipe so se do prizorišča nesreče prebile danes zjutraj. Helikopter je potoval v konvoju skupno treh helikopterjev, preostala dva sta varno prispela na cilj.

Helikopter je strmoglavil in takoj zagorel. Paul Beaver, letalski strokovnjak in nekdanji pilot helikopterja, je dejal, da so k strmoglavljenju helikopterja verjetno prispevali oblaki, megla in nizka temperatura.

Vodja iranskega Rdečega polmeseca Pirhosein Kulivand je povedal, da so se reševalne ekipe po najdbi helikopterja odpravile proti kraju nesreče. Celotna kabina helikopterja je popolnoma zgorela, navaja Al Džazira.

V 50 dneh bodo razpisane volitve

Teheran bo v prihodnjih 50 dneh razpisal volitve za novega predsednika.

Iranska vlada, ki se je danes sestala na nujnem zasedanju, je že sporočila, da bo nadaljevala delo brez vsakršne motnje. »Zvestemu narodu zagotavljamo, da se bo pot služenja nadaljevala z Raisijevim neumornim duhom,« so zapisali v izjavi, v kateri so dodali, da je predsednik žrtvoval življenje za državo.

V skladu z državnimi protokoli bo sicer posle predsednika po njegovi smrti začel opravljati prvi podpredsednik Mohamed Mohber, nato morajo v roku 50 dni potekati nove predsedniške volitve, pojasnjuje francoska tiskovna agencija AFP.

63-letni Raisi je 68-letnega Mohberja za prvega podpredsednika imenoval leta 2021, ko je sam prevzel položaj

Raisi je bil zelo konservativen predsednik, ki se je povezal s Kitajsko in Rusijo ter se bolj oddaljil od drugih držav, močno pa se je povezal z vrhovnim voditeljem in bi lahko bil njegov morebitni naslednik, je dejala poročevalka Karmen Švegl na Radiu Slovenija.

Iz sveta so že začeli prihajati prvi izreki sožalja ob smrti Raisija.

Reševalcem je delo oteževalo slabo vreme. FOTO: Azin Haghighi via Reuters

Janez Lenarčič je včeraj tvitnil, da so na zahtevo Irana za pomoč aktivirali EU Copernicus, in sicer za storitev hitrega odziva kartiranja glede na nesrečo helikopterja. Na njegov odziv pomoči in solidarnosti Iranu pa se je, kot je tvitnil Delov poročevalec iz Bruslja Peter Žerjavič, kritično odzvala vodilna kandidatka njegove politične družine (liberalnega Renew) na evropskih volitvah.

A kot odgovarjajo v Bruslju, lahko za pomoč zaprosi vsaka država. Evropska komisija pa pomaga po najboljših močeh.

Turški dron je zaznal koordinate

Iranski mediji, med njimi tiskovna agencija Fars, so delili posnetke iz drona, ki so bili videti kot razbitine helikopterja.

Državna televizija je zgodaj davi poročala, da je turški dron zaznal koordinate nesreče in o tem obvestil iranske reševalce.

Rdeči polmesec je takrat sporočil, da je v iskalni akciji v težkih razmerah na goratem območju, ki ga pokrivata gosta megla in dež, sodelovalo 73 reševalnih ekip.

Na helikopterju je bil tudi zunanji minister Amir Abdolahian. FOTO: Atta Kenare/AFP

Delo države ne bo moteno

Vrhovni voditelj ajatola Ali Hamenej je že pred potrditvijo smrti predsednika Irance pozval, naj ne skrbijo za vodstvo islamske republike, in dejal, da delo države ne bo moteno. »Upamo, da bo vsemogočni Bog našega dragega predsednika in njegove spremljevalce v polnem zdravju vrnil v naročje naroda,« je dejal v nagovoru na nacionalni televiziji, medtem ko so muslimanski verniki molili za Raisijevo varno vrnitev.

Izrazi zaskrbljenosti in ponudbe za pomoč so prišli tudi iz tujine, vključno z Irakom, Kuvajtom, Katarjem, Savdsko Arabijo, Sirijo, Rusijo in Turčijo, pa tudi iz EU, ki je po izginotju letala aktivirala svojo kartografsko službo za hitro odzivanje, da bi pomagala pri iskanju.

Iranski predsednik Ebrahim Raisi FOTO: Ed Jones/AFP

Raisi je predsednik od leta 2021, ko je nasledil zmernega Hasana Rohanija. V Iranu je septembra 2022 izbruhnil val protestov, ki jih je sprožila smrt iransko-kurdske ženske Mahse Amini v priporu, potem ko je bila aretirana zaradi domnevnega kršenja pravil o oblačenju. Zaradi vojne v Gazi so se napetosti v regiji znova povečale, po vrsti zaostrovanj pa je Teheran aprila letos izstrelil na stotine raket in izstrelkov neposredno na Izrael. Raisi je v govoru po nedeljskem slovesnem odprtju jezu poudaril iransko podporo Palestincem. »Verjamemo, da je Palestina prvo vprašanje muslimanskega sveta, in prepričani smo, da Iranci in Azerbajdžanci vedno podpirajo prebivalce Palestine in Gaze ter sovražijo sionistični režim,« je dejal Raisi. Palestinsko islamistično gibanje Hamas, ki ga Združene države Amerike in EU štejejo za teroristično skupino, je sporočilo, da ob bolečem dogodku izraža popolno solidarnost z Islamsko republiko Iran, njenim vodstvom, vlado in ljudstvom.

Raisi je Iran približal Kitajski

Kitajska poročevalka Al Džazire je med iskanjem helikopterja sporočila, da so novico o nesreči pozorno spremljali na Kitajskem. Njihovo zunanje ministrstvo je danes zjutraj podalo izjavo, v kateri so izrazili zaskrbljenost zaradi situacije. Obljubili so tudi, da bodo Iranu zagotovili kakršno koli podporo, če bo treba. Iran je namreč pomemben kitajski zaveznik in strateški partner.

Raisi je lani februarja obiskal Peking, in odkar je na položaju, je Iran približal Kitajski.