Velike demonstracije za Palestino v Washingtonu

Deset tisoči protestnikov za Palestino so v soboto zavzeli ulice ameriške prestolnice Washington s klici, da je Izrael rasistična država, in obtožbami na račun ameriškega predsednika Joeja Bidna, da podpira genocid. Udeleženci so poskušali preplezati ograjo okrog Bele hiše, demonstracije so potekale tudi v New Yorku, Seattlu, San Franciscu in drugih ameriških mestih.

Ameriški državni sekretar Antony Blinken se je v Izraelu in Jordaniji zavzemal za »človekoljubni premor« v vojaških odgovorih judovske države na brutalni napad palestinskega Hamasa 7. oktobra. Za to se zavzema tudi predsednik Biden, a so ga sobotni protestniki vendarle slikali s krvavimi rokami. Izraelska protiofenziva v Gazi po Hamasovem uboju 1400 udeležencev koncerta miru v bližini meje z Gazo ter tamkajšnjih kibucev je po ocenah palestinskih oblasti zahtevala že skoraj deset tisoč življenj. Protestniki z rdeče pobarvanimi svojimi so pred dnevi motili pričanje zunanjega ministra Blinkna v kongresu.

Demonstranti so marširali po Pensilvanski aveniji mimo Bele hiše. Foto Bonnie Cash/Reuters

Demokratska Bela hiša zavzemanje za »človekoljubni premor« opravičuje tudi s talci, ki so jih s seboj odpeljali Hamasovci. Ti na varno ne dovolijo niti prebivalcem Gaze, za neštete udeležence sobotnih protestov pa so vendarle borci za svobodo. V Washingtonu in drugih ameriških mestih so odmevale zahteve po koncu ameriške vojaške pomoči Izraelu skupaj s krilatico »od reke do morja, Palestina bo svobodna«, ki zahteva uničenje judovske države.

Geslo od reke Jordan do Sredozemskega morja zagovarja tudi kongresnica palestinskega rodu Rashida Tlaib, šlo naj bi za »aspiracijski klic k svobodi«. Demokratska predstavnica iz Michigana se je minuli teden že zelo približala javnemu kongresnemu ukoru, a so zanj v večini glasovali republikanci. Na demokratski strani je položaj bolj zapleten. Tri četrtine ameriških muslimanov volijo levo od obeh velikih ameriških strank, prav tako judovski Američani, ki so tudi sami razdeljeni. Hči judovskega soproga podpredsednice Kamale Harris je za Palestince zbrala osem milijonov dolarjev. Ella Emhoff se menda nima za Judinjo.

Ameriški predsednik Joe Biden po maši v obmorskem naselju Rehoboth Beach, kjer v svoji počitniški vili preživlja večino koncev tedna. Foto Ken Cedeno/Reuters

Mnogi ameriški Judje so v minulih letih aktivno sodelovali v levih družbenih programih kot gibanje »Življenja temnopoltih so pomembna«, zdaj so sami tarča protestov. Na najelitnejših univerzah se ne počutijo več varne, na washingtonskih demonstracijah pa so bili vendarle vidni tudi panoji z napisi »Judaizem obsoja sionistični terorizem v Gazi«, videti je bilo mogoče ortodoksne Jude. Washingtonske proteste je organiziralo devet palestinskih organizacij, med podporniki so navedene številne druge od koalicij proti vojni, zagovornikov okolja ter krščanskih in drugih verskih skupin.

Izven demonstracij se je k besedi javil nekdanji demokratski predsednik Barack Obama, ki je Hamasova dejanja označil za grozljiva, to pa naj bi bila tudi okupacija in drugo, kar se dogaja Palestincem. Kritiki so opozorili, da je Izrael svoje vojake že leta 2005 umaknil iz Gaze. Medtem je Bela hiša Američane v Libanonu pozvala k takojšnjemu odhodu iz države, ki se vse bolj spreminja v drugo fronto protiizraelskih akcij. Proiranski Hezbolah že nekaj časa z raketami napada izraelsko ozemlje in vojsko.