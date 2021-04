Velike onesnaževalke še ne bodo sledile Bidnu

V nadaljevanju preberite:

Velike onesnaževalke Kitajska, Indija in Rusija se ne bodo pridružile ZDA, Evropski uniji, Japonski, Kanadi, Veliki Britaniji in nekaterim drugim državam pri pospešenem obračunavanju s toplogrednimi plini, je pokazal dvodnevni virtualni podnebni vrh, ki ga je sklical ameriški predsednik Joe Biden. Vodilni demokrat bo kljub temu in kljub ogorčenim domačim kritikam vztrajal pri globokih spremembah ameriškega gospodarstva in družbe.