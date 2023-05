V Londonu poteka osrednji del kronanja

V Londonu se je pričelo kronanje kralja Karla III. Mnogi oboževalci kraljeve družine pa tudi turisti so se, da bi si zagotovili čim boljši razgled na kraljevi sprevod od Buckinghamske palače do Westminstrske opatije, že pred dnevi utaborili ob začrtani poti, po kateri se je kralj s soprogo Camillo iz Buckinghamske palače v Westminstrsko opatijo pripeljal v kočiji, ki je bila izdelana leta 2012 v čast 60-letnici vladanja kraljice Elizabete II. in se ponaša tudi s klimatskim hlajenjem.

Karel III. bo v Westminstrski opatiji okronan kot 40. monarh okronan po več kot tisočletje stari obredni tradiciji z nekaj spremembami po njegovih željah. Vrata opatije so se za več kot 2200 gostov iz 203 držav odprla že zjutraj. Kronanja so se udeležili voditelji držav in znane osebnosti, med katerimi je tudi slovenska predsednica Nataša Pirc Musar z možem Alešem Musarjem, med zadnjimi pa so v opatijo prispeli še člani britanske kraljeve družine. Karel III. je vstopil v opatijo skozi velika zahodna vrata nekaj minut pred 12. uro v plašču iz rdečega žameta.

Tudi glasba v spomin princa Filipa

Obred, ki ga vodi canterburyjski nadškof Justin Welby, spremlja glasba, ki jo je izbral kralj, med njo je dvanajst na novo zloženih skladb pa tudi grška pravoslavna glasba v spomin na Karlovega očeta, princa Philipa. Osrednjo vlogo v obredu igrata zaprisegi, med katerima najbolj izstopa kronanjska: kralj se z njo zaveže, da bo svoje ljudstvo vodil v skladu z njihovimi zakoni in običaji, da bo spoštoval pravno ureditev Anglikanske cerkve, njene pravice in privilegije, ter podpiral protestantsko vero. Kronanjski prisegi in prisegi, s katero kralj potrdi svojo zavezanost protestantskemu nasledstvu, sledi maziljenje oziroma edini del celotnega obreda, ki naj bi ostal skrit javnosti.

Poleg množice navdušencev in radovednežev pa se je na londonskih ulicah zbrala tudi skupina protestnikov, ki pravijo, da Karel III. ni njihov kralj. FOTO: Sebastien Bozon/AFP

Kralj in kraljica naj bi se vrnila v palačo okoli 14.30 ure po slovenskem času ter prišla zbrane množice z ožjimi člani svoje družine pozdravit tudi na balkon Buckinghamske palače, kar je običaj od kronanja kralja Edvarda VII. leta 1902. Ob 15.30 naj bi sledil še prelet letal.

Karel III. je za visoke goste s soprogo že sinoči priredil sprejem v Buckinghamski palači. Prva dama ZDA Jill Biden je na dogodek prišla z eno svojih vnukinj, ukrajinsko prvo damo Oleno Zelensko pa je spremljal premier Denis Šmihal.

Glasbeniki so pripravljeni na sprevod. FOTO: Carl Court/AFP

Pred Britanci je praznični vikend s pouličnimi zabavami in organiziranimi dogodki in dela prostim ponedeljkom. Jutri bo koncert v Windsorju s pogledom na Windsorski grad, na katerem bodo nastopili številni zvezdniki, med njimi Lionel Richie, Katy Perry, Andrea Bocelli in Take That.

Prenos agencije Reuters:

Pri BBC so pripravili poseben program:

12.32

Kronanjska prisega, ki jo je izrekel kralj, je bila po poročanju Guardina drugačna od tiste, ki jo je dala Karlova mati leta 1953. Prvič je bil dodan predgovor, ki je kralja posebej zavezal, da si bo »prizadeval za spodbujanje okolja, kjer bodo ljudje vseh ver in prepričanj lahko živeli svobodno«.

12.30

V obredu sodeluje tudi britanski premier Rishi Sunak, ki je prebral odlomek iz Nove zaveze.

12.24

Britanski monarh, ki je zavezan trajnosti in recikliranju, se je odločil, da bo mnogo oblačil in dodatkov uporabil s kronanja svojega pradeda, kralja Jurija V. iz leta 1911. Četudi je zapovedano nositi določene historične kose, so po njegovi osebni odločitvi tudi preostali kosi stari. Pri oblačenju mu je pomagal starejši sin, prestolonaslednik princ William. Karel III. je v Westminstrsko opatijo prišel v škrlatnem žametnem državniškem oblačilu kralja Jurija VI., kot pomembna pa sta izpostavljena predvsem dva plašča, in sicer plašč iz zlate svile (angl. supertunica, na fotografiji levo), ki se nosi po obredu maziljenja. Narejen je bil za kralja Jurija V., nosila pa sta ga tudi Karlov dedek, kralj Jurij VI. leta 1936 ter njegova mati, kraljica Elizabeta II. leta 1953. Čezenj bo oblekel tako imenovani imperialni plašč, težak od tri do štiri kilograme, ki sega do tal. Izdelan je bil za kronanje kralja Jurija IV. leta 1821 in je najstarejše oblačilo, ki bo uporabljeno na današnji slovesnosti. Narejen je iz zlate tkanine, v vzorcu pa je med drugim prepoznati rdeče vrtnice, modre bodike, zelene deteljice in orle.

Kralj Karel III. in Camilla, kraljica soproga, med osrednjim delom kronanja v Westminstrski opatiji. Foto: Yui Mok/Reuters

Monarh bo med kronanjem na desni roki nosil kronsko rokavico iz belega usnja, ko bo držal vladarsko žezlo s križem. Rokavica je bila izdelana za njegovega deda, kralja Jurija VI., na manšeti so izvezeni nacionalni simboli. Za odhod iz opatije bo kralj nosil prav tako dedov plašč iz škrlatnega svilenega žameta, vezenega z zlatom.

12.19

Karel III. je izrekel kronanjsko prisego, eno od dveh priseg, ki sta del obreda in sta tudi uzakonjeni. Kralj se je z njo zavezal, da bo svoje ljudstvo vodil v skladu z njihovimi zakoni in običaji, da bo spoštoval pravno ureditev Anglikanske cerkve, njene pravice in privilegije, ter podpiral protestantsko vero. Kronanjski prisegi je sledila še prisega, s katero je kralj potrdil svojo zavezanost protestantskemu nasledstvu.

12.13

Slovesnost se je začela s tako imenovanim priznanjem. Po Westminstrski opatiji odmeva vzklik »Bog, obvaruj kralja Karla«.

12.08

Obred, ki se je začel nekaj minut čez 12. uro, vodi canterburyjski nadškof Justin Welby, vodja Anglikanske cerkve.

12.06

»O kronanju lahko razmišljate kot o poroki. Monarh je s tem dogodkom formalno povezan z državo,« je pred velikim obredom, katerega zametki segajo vsaj tisočletje v preteklost, za Delo pojasnil George Gross, zgodovinar in teolog na kraljevem kolidžu v Londonu. Analogija s poročnim obredom z zaobljubami je še toliko bolj resnična, ker kronanje vključuje poseben prstan. »Ta prstan je simboliziral nedeljivost krone od suverena, pa tudi kraljevo poroko s kraljestvom,« je pojasnil sogovornik, rekoč, da se primerjava s poroko v zgodovinskih zapisih pojavi že v srednjem veku.

12.00

Kralj Karel III. in krajica soproga Camilla sta prispela v Westminstrsko opatijo.

11:38

V Westminstrsko opatijo prihajajo člani britanske kraljeve družine, videti je bilo tudi princa Harryja, ki je prišel brez soproge Meghan.

11:36

Kraljevi par se je že peljal mimo trga Trafalgar.

11:19

V opatijo so prispeli britanski premieri, med njimi Boris Johnson, Tony Blair in Gordon Brown, aktualni premier Rishi Sunak bo tudi aktivno sodeloval na slovesnosti z branjem berila.

11:14

Poleg prestolov iz 17. stoletja bo danes v središču pozornosti prestol za kronanje, znan tudi kot stol kralja Edvarda I., velja za najstarejši kos pohištva v Združenem kraljestvu, ki se še vedno uporablja za svoj prvotni namen. Na njem je bilo kronanih 26 monarhov, prvo dokumentirano kronanje na njem je bilo kronanje kralja Henrika IV. leta 1399.

A pri ustoličenju je pomemben tudi tako imenovani kamen usode oziroma kamen iz Scona pri Perthu na Škotskem, ki je od tam v Westminstrsko opatijo znova pripotoval konec prejšnjega meseca. Stodvainpetdesetkilogramski peščenjak je starodavni simbol škotske monarhije, ki ga je leta 1296 v Westminster dal pripeljati kralj Edvard I. V letih 1300 in 1301 je naročil prestol za kronanje iz hrastovega lesa, v katerem je prostor za ta kamen, in od tedaj je v središču kronanj, kar je več kot sedemsto let. Leta 1996 je britanska vlada najavila, da se bo kamen vrnil na Škotsko, a da se bo vselej vračal na kronanja v Westminstrsko opatijo.

Prestol stoji na sredini srednjeveškega mozaika (Cosmati) pred velikim oltarjem in je obrnjen proti oltarju, s čimer je poudarjen verski pomen slovesnosti.

V opatiji se že razlega glasba. Andrew Matthews/ AFP

11:23

Kralj in kraljica se že peljeta po londonskih ulicah.

11:04

Medtem ko gostje prihajajo v mogočno opatijo, glasbeniki igrajo.

10:52

Buckinghamsko palačo je že zapustil kraljev brat princ Andrew, v Westminstrsko opatijo pa so že prišli ameriška prva dama US Jill Biden z vnukinjo Finnegan ter ukrajinska prva dama Olena Zelenska z ukrajinskim premierom Denisom Šmihalom.

Ameriška prva dama je že prišla v Westminstrsko opatijo, spremlja jo vnukinja. FOTO: Henry Nicholls/ Reuters

Ukrajinska prva dama Olena Zelenska je prišla z ukrajinskim premierom Denisom Šmihalom. FOTO: Dylan Martinez Reuters

10:48

Kronanje je tudi ena največjih in najpomembnejših varnostnih operacij v Združenem kraljestvu, poimenovali so jo Zlato vladarsko jabolko. Ob tisočglavih množicah morajo britanski policist poskrbeti za varnost več kot dva tisoč visokih gostov, vključno s člani kraljeve družine in svetovnimi voditelji. Od dneva pred kronanjem do ponedeljkovega praznika bo skupno sodelovalo več kot 29.000 policistov.

V prestolnico so prerazporejeni iz vse države. Danes bo največja enodnevna mobilizacija policistov v zadnjih desetletjih z več kot 11.500 policisti in 2500 specialci, na nekaterih strehah v središču Londona bodo nameščeni ostrostrelci.

10:43

Čez eno uro naj bi proti Westminstrski opatiji krenil kraljevi par v kočiji, medtem pa na balkonu Buckinghamske palače potekajo še zadnje priprave na njegovo slavnostno podobo.

10:38

Kot so spomnili pri francoski tiskovni agenciji AFP, bo na kronanju pravzaprav navzoča moderna družina; kralj in kraljica ločenca, otroci obeh iz prvega zakona, bivši mož, uporniški sin in osramočeni brat.

Poleg ožjih članov kraljeve družine, ki jih javnost dobro pozna, se bodo kronanja udeležili še Camillini sorodniki, tudi njen nekdanji mož, 83-letni Andrew Parker Bowles, s katerim sta se ločila leta 1995 po 21 letih zakona, a sta še vedno v dobrih odnosih, bil je povabljen med drugim tudi na Camillino poroko s princem Charlesom in je tudi boter Karlove nečakinje Zare Tindall.

Na kronanju bo navzoča Camillina sestra, 74-letna Annabel Elliot, notranja oblikovalka, ki se ukvarja tudi s starinami. Njun mlajši brat Mark Shand je umrl leta 2014 zaradi poškodbe glave pri padcu v New Yorku, star je bil 64 let.

Na kronanju bo še Camillin sin iz prvega zakona, 48-letni Tom Parker Bowles, po poklicu gastronomski kritik, ki je Karlov krščenec, ter Camillina hči, 45-letna Laura Lopes, umetnostna konservatorka.

Med osmimi kraljevimi paži bodo na kraljičini strani njeni trije vnuki Freddy Parker Bowles in hčerkina dvojčka Gus in Louis Lopes ter sestrin vnuk Arthur Elliot, na slovesnosti pa tudi vnukinji Lola Parker Bowles in Eliza Lopes, ki je bila med družicami na poroki Williama in Kate.

10:28

Potniki londonske podzemne železnice lahko ta konec tedna slišijo posebej posneto sporočilo kralja in kraljice. Na posnetku kralj pravi: »Z ženo želiva vam in vašim družinam čudovit vikend ob kronanju.« Kraljica soproga doda: »Kamorkoli že potujete, upava, da boste imeli varno in prijetno potovanje.« Nazadnje kralj reče: »In bodite, prosim, pozorni, kje stopate.«

10:23

Kot je poročal BBC, je danes zjutraj več kot 5.000 pripadnikov oboroženih sil prišlo z vlakom na londonsko postajo Waterloo, potem pa so se podali čez Westminstrski most. To naj bi bil največji premik vojaškega osebja na britanskih železnicah od pogreba Winstona Churchilla leta 1965. Kraljevo procesijo bo sestavljalo 6.000 pripadnikov oboroženih sil Združenega kraljestva, ki bodo sodelovali v največji vojaški ceremonialni operaciji v zadnjih skoraj šestdesetih letih.

10:18

Najava na listu današnje slovesnosti »Kronanje njunih veličanstev kralja Karla III. in kraljice Camille« pomeni, da bo Camilla od zdaj naprej naslovljena kot kraljica Camilla, in ne več kot soproga kraljica.

10:08

Med znanimi osebnostmi, ki prihajajo ali so že prišli v Westminstrsko opatijo, so britanska igralka Emma Thompson z možem Gregom Wisom in ameriški pevec Lionel Richie, ki bo nastopil na jutrišnjem koncertu pred Windsorskim gradom.

Že od jutra so po poročanju BBC v središču Londona glasni tudi antimonarhični protestniki, nekaj protestnikov iz protimonarhične skupine Republika so že aretirali.