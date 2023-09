Veliki dogovor bo izbrisal palestinsko vprašanje

V nadaljevanju preberite:

Tistega dne, ko je v Riad na dvodnevno konferenco o turizmu, ki so jo organizirali Združeni narodi, prispel izraelski minister za turizem Haim Kac, je v Ramalo na okupiranem Zahodnem bregu v dogovoru z izraelskimi oblastmi prispel veleposlanik Savdske Arabije v Jordaniji Naif bin Bandar al Sudairi, in postal še veleposlanik v Palestini. Izrael in Savdska Arabija sta si vsak dan bližje, veliko vprašanje pa je, kaj to pomeni za palestinsko vprašanje.

Haim Kac je uradno prvi izraelski minister (in izraelski politik nasploh), ki je kdaj obiskal Savdsko Arabijo. Čeprav je bilo neuradnih obiskov v zadnjih letih kontinuirano izboljšujočih se odnosov med državama, ki izrazito narekujeta tempo in vsebino dogajanja v regiji, kar nekaj, je sodelovanje izraelskega ministra na uradnem dogodku v Riadu prelomno. Predvsem zaradi časa, v katerem se je zgodilo.