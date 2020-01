Veliki kitajski zid

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je zelo previdna, kadar je treba razglasiti »izredno stanje zaskrbljenosti za mednarodno javno zdravje« (PHEIC). Odkar so leta 2005 opredelili ta ukrep, ga je omenjeno telo ZN uvedlo samo šestkrat (vključno s sedanjo uvedbo), zato je pomembno vedeti, kaj točno pomeni.Generalni direktor WHO dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus je na tiskovni konferenci, ki so jo v četrtek sklicali takoj po zasedanju strokovnega odbora, večkrat ponovil, da so se za razglasitev PHEIC tokrat odločili ne toliko zaradi tega, kar se dogaja v sami Kitajski, temveč predvsem zaradi strahu pred tem, da bi se lahko koronavirus, ...