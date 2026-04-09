Veliki protest v Zagrebu: povprečna plača mora biti 2200 evrov

Tri sindikalne centrale in Sindikat upokojencev Hrvaške pozivajo tiste državljane Hrvaške, ki zaradi nizkih dohodkov in visoke inflacije ne morejo pokriti svojih osnovnih življenjskih stroškov, naj se udeležijo protesta »Hrvaška skupaj za višje plače in pokojnine«, poroča portal Index.hr. Napovedan je za soboto, 18. aprila, opoldne, na zagrebškem Trgu bana Jelačića.

Protest organizirajo Zveza samostojnih sindikatov Hrvaške, Neodvisni hrvaški sindikati in Matica hrvaških sindikatov ter SUH, katerih sindikalni zaupniki in aktivisti so danes izvedli pripravljalni sestanek.

Minimalna plača bi morala znašati 1100 evrov

Predsednik Zveze samostojnih sindikatov Hrvaške Mladen Novosel je poudaril, da ima Hrvaška najvišjo stopnjo inflacije v območju z evrom, 4,8 odstotka, kar je več tudi od najbolj pesimističnih napovedi držav območja z evrom (4,6 odstotka). Opozoril je tudi na problem sive ekonomije ter korupcije, o kateri je, namigujoč na afero v Hrvaški smučarski zvezi, dejal, da je na tako visoki ravni, da niti izginulih 30 milijonov evrov ne predstavlja velikega problema.

Poudaril je še, da bi morala povprečna neto plača na Hrvaškem, ki bi zadostovala za trenutno raven stroškov, znašati okoli 2200 evrov, minimalna pa 1100 evrov, enako tudi povprečna pokojnina.

Predsednica MHS Sanja Šprem je opozorila, da Hrvati ne živijo v državi blaginje, kot trdi premier Andrej Plenković. Poudarila je, da se hrvaški državljani vsak dan borijo za preživetje zaradi visoke inflacije, ki je le eden od kazalnikov padanja vrednosti dela.

Spomnila je, da je v zadnjih petih letih inflacija narasla za 28 odstotkov, cene hrane za 47 odstotkov, stanovanjski stroški pa za 60 odstotkov.

Predsednik NHS Dražen Jović pa je opozoril, da je skupni strošek hrvaškega delavca, ki znaša 18,4 evra na uro, skoraj dvakrat nižji od povprečja EU (35 evrov).