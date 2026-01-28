Veliki spopad za vroči sever se šele začenja

Čeprav se je ameriško vreščanje o prevzemu Grenlandije tudi zaradi – končno – odločnega odziva Evropske unije v zadnjem tednu dni precej poleglo, bi moral skrajni sever ostati v središču pozornosti. Zaradi podnebnih sprememb, ki se na Arktiki dogajajo pospešeno, zaradi velike količine redkih mineralov in kovin ter odpiranja novih trgovskih ladijskih poti, zaradi večplastnih geostrateških napetosti in impotence mednarodnih struktur ter dejstva, da nič, kar se zgodi na severu, ne ostane na severu, je Arktika že danes nova globalna frontna črta – z Grenlandijo v središču.

Ameriški predsednik Donald Trump je med razlogi za prevzem nadzora, dejansko pa okupacijo Grenlandije, navedel povečano prisotnost ruskih in kitajskih (tudi vojaških) ladij blizu največjega otoka na svetu. Če si Grenlandije ne bomo prisvojili mi, si jo bodo Rusi ali Kitajci.

Pojdimo po vrsti. Kitajska na Arktiki – že več let si želi pridobiti tudi status »arktične države« – vsekakor ima svoje ambicije. A te so veliko bolj trgovsko-gospodarske kot geopolitične ali varnostne (čeprav korelacije ne smemo zanemariti). Ko je kitajski ledolomilec Snow Dragon pred štirinajstimi leti iz Tihega ocena prek velikega dela arktične obale brez večjih težav preplul 5400 morskih milj in vstopil v Atlantski ocean (postanek na Islandiji), je bilo jasno, da je tako imenovani severovzhodni prehod ne le logistično mogoč, temveč tudi trgovsko uresničljiv. Kitajska je takoj začela izvajati projekt polarne svilne poti – z željo po postojankah ne le v Rusiji, temveč tudi na Norveškem (seveda prav tako na Svalbardu) in Islandiji ter na Grenlandiji, kjer so kitajska državna podjetja hotela zgraditi letališče in nekaj druge temeljne infrastrukture, a se je Danska temu uprla.