Veliko hrupa, bolj malo učinka

Frankfurt – Zadnje dni se je v Sloveniji razvnela razprava o tem, ali bi mobilna aplikacija pomagala zajeziti nove valove okužb z virusom sars-cov-2. Za primerjavo: v Nemčiji, kjer si je aplikacijo doslej naložilo največ ljudi, ta ni prinesla revolucije v boju z virusom.Nemško aplikacijo, ki je stala 20 milijonov evrov in sta jo razvili podjetji SAP in Deutsche Telekom, si je do danes naložilo 15,11 milijona uporabnikov, so za Delo dejali v podjetju SAP. To je dobrih 18 odstotkov prebivalstva in daleč največ med vsemi sorodnimi aplikacijami, ki so v uporabi po Evropi. V Franciji si je aplikacijo naložilo vsega okoli dva milijona ...