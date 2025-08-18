Veliko nejasnosti o jamstvih, »podobnih 5. členu«

V nadaljevanju preberite:

Doseganje trajnega in pravičnega miru na vzhodu Evrope je neposredno povezano z vprašanjem varnostnih jamstev, brez katerih Ukrajino skrbi, da jo bo Rusija v prihodnosti znova napadla. Ker se ukrajinska želja po vstopu v zvezo Nato zaradi ameriškega nasprotovanja očitno ne bo uresničila, se bo žrtev ruske agresije po vsem sodeč morala zadovoljiti z drugačnimi oblikami garancij. Kako učinkovite bodo, bo predvsem odvisno od velikosti angažmaja ZDA.