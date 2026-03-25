Se končuje šestnajstletna vladavina stranke Fidesz?

Po izsledkih neodvisnih javnomnenjskih raziskav se bo drugo aprilsko nedeljo, ko bodo na Madžarskem »jubilejne«, desete­ »postsocialistične« in »demokratične« parlamentarne volitve, končala šestnajstletna vladavina stranke Fidesz. Njenega voditelja in dolgoletnega predsednika vlade Viktorja Orbána naj bi na čelu sosednje države zamenjal 17 let mlajši, ideološko prav tako desni, a menda manj nacionalističen in precej bolj proevropski Péter Magyar, ki vodi opozicijsko stranko Spoštovanje in svoboda (Tisza).