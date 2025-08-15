  • Delo d.o.o.
    Svet

    Veliko vprašanje, kdo bo koga v Anchorageu

    Predsednik ZDA se ponaša s svojim posredovanjem za mir, toda ali si ga želi tudi ruski kolega?
    V mestu Anchorage na Aljaski so pred srečanjem ameriškega in ruskega predsednika Donalda Trumpa in Vladimirja Putina potekale demonstracije v podporo Ukrajini. Fotografija je z njunega srečanja v Helsinkih leta 2018. Foto Brendan Smialowski Afp
    V mestu Anchorage na Aljaski so pred srečanjem ameriškega in ruskega predsednika Donalda Trumpa in Vladimirja Putina potekale demonstracije v podporo Ukrajini. Fotografija je z njunega srečanja v Helsinkih leta 2018. Foto Brendan Smialowski Afp
    Barbara Kramžar
    15. 8. 2025 | 19:31
    15. 8. 2025 | 19:31
    8:05
    Srečanje med ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom in ruskim voditeljem Vladimirjem Putinom bo predmet tako sedanjih kot zgodovinskih analiz, pri tem pa bo ključno vprašanje, kdo bo z njega prišel kot zmagovalec. Na kocki ni le usoda napadene Ukrajine, ki ni bila povabljena v Anchorage, ampak tudi zunanjepolitična doktrina ameriškega nacionalista in vsemu navkljub voditelja zahodne supersile. Njegovi privrženci zagotavljajo, da igra šah tam, kjer drugi igrajo domine, a bo to moral dokazati tudi pri konfliktu v vzhodni Evropi.

    Trump je v mesecih po drugem nastopu v Beli hiši dosegel pomembne zunanjepolitične uspehe. Zaradi pomoči pri doseganju premirja med Ruando in Kongom, Armenijo in Azerbajdžanom, Indijo in Pakistanom so ga privrženci že predlagali za Nobelovo nagrado za mir. Kot svoj največji dosežek sam navaja abrahamske sporazume med Izraelom in nekaterimi arabskimi državami iz prvega mandata, a njegov ugled mirovnega posrednika bo na največji preizkušnji doslej pri iskanju konca vojne v Ukrajini. Štiriindvajset ur, kolikor naj bi po ponovni selitvi v Belo hišo potreboval za pomiritev najnevarnejše evropske vojne po drugi svetovni, se je že podaljšalo na pol leta.

    Pogovorov v vojaškem oporišču Elmendorf-Richardson z ruskim predsednikom Putinom, ki je februarja 2022 sprožil invazijo na Ukrajino, ne bo podrobno analizirala le napadena država, ampak ves svet. Toda morebiten dogovor z Aljaske za Ukrajino ne bi smel pomeniti kapitulacije. Po tem merilu bodo zgodovinarji presojali, ali bo v nevarnem soočenju med Zahodom in avtokratsko alianso prevladal avtor knjige o umetnosti pogajanj Trump ali dolgoletni zagovornik obnove sovjetskega vplivnega območja Putin.

    V mestu Anchorage na Aljaski so pred srečanjem ameriškega in ruskega predsednika Donalda Trumpa in Vladimirja Putina potekale demonstracije v podporo Ukrajini. Foto Ilja Pitalev/AFP
    V mestu Anchorage na Aljaski so pred srečanjem ameriškega in ruskega predsednika Donalda Trumpa in Vladimirja Putina potekale demonstracije v podporo Ukrajini. Foto Ilja Pitalev/AFP

    Republikanski predsednik ima v rokah veliko vzvodov. Po njegovih informacijah je na frontah samo julija umrlo dvajset tisoč ruskih vojakov, že v svojem prvem mandatu pa je s sankcijami slabil rusko gospodarstvo. Po grožnjah ruskega visokega politika Dmitrija Medvedjeva je proti Rusiji poslal jedrske podmornice, v primeru propada srečanja v Anchorageu pa je zagrozil z resnimi posledicami. Ameriški prvak lomasti tudi po ruskih interesnih območjih v tujini in lovkah tako imenovane avtokratske alianse. Napadel je ruskega – in kitajskega – bližnjevzhodnega zaveznika Iran, premirje med Azerbajdžanom in Armenijo pa je neposreden poseg v ruske interese.

    Obenem je kavkaški dogovor tudi obljuba alternativnih trgovinskih poti, ki morajo skrbeti Kitajsko. Trump je zaradi nakupov ruske energije visoke carine določil Indiji in bo morda tudi Pekingu dal vedeti, da ne bodo prenašali oskrbe ruske strani z vojaško tehnologijo. Rusija in Kitajska govorita o nezlomljivem prijateljstvu, republikanski prvak pa računa, da azijska velikanka zaradi ruskih interesov ne bo tvegala svojih. Teh ne more doseči brez nadaljnjega dostopa do ameriškega trga, pa naj bo ta še tako poln ovir. Ukrajina je članica kitajske globalne pobude Pas in cesta in predsednik Volodimir Zelenski je Peking že pozval k sodelovanju v povojni obnovi.

    Kitajsko je videti v ozadju večine Trumpovih zunanjepolitičnih pobud. Zaradi njihovega fentanila, ki ga čez mejo tihotapijo mehiški in drugi karteli, je Trump v Karibsko morje poslal vojaške ladje in podmornice, Mehiki proti »narko-terorističnim organizacijam«, ki so sodelovale tudi v gigantskem tihotapljenju migrantov med prejšnjo demokratsko administracijo Joeja Bidna, ponuja ameriško vojaško »pomoč«. Predsednica Claudia Sheinbaum jo je odločno zavrnila, a je ameriški nacionalist morda ne bo vprašal za mnenje.

    Razprava o političnih in varnostnih interesih

    Šahovsko igro z močjo svoje države in nagnjenostjo k barantanju Trump igra tudi na stari celini. S sredstvi evropskih držav omogoča Ukrajini oboroževanje z najsodobnejšim orožjem, morda tudi kot dodaten pritisk, naj Evropa vzame svojo obrambo v svoje roke. Oče doktrine »najprej Amerika« želi predvsem moč in blaginjo za svoj po hladni vojni osiromašeni delavski razred in je celo javno izrazil dvom, da bi članice Evropske unije branile ZDA.

    Jih bodo? Zahod potrebuje resno razpravo o političnih in varnostnih interesih. Prezir, ki so ga kazali do »delavskega milijarderja«, lahko le škodi, in res so zdaj številni evropski voditelji hvaležni za Trumpovo soglasje za ameriško zračno podporo morebitnim mirovnim silam za Ukrajino. Trump pa je omenil, da vanje ne more biti vključena vojaška zveza Nato. Njegov odnos do žrtve ruske agresije je obremenjen tudi s starimi zamerami. Predsednik Zelenski je v zadnji predvolilni kampanji pomagal demokratom in v prvem Trumpovem mandatu ni preprečil demokratske ustavne tožbe, pa čeprav bi jo lahko. Trump ga je v zameno februarja ponižal med obiskom v Beli hiši.

    Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v preteklosti pomagal ameriškim demokratom in zato doživel ponižanje v Trumpovi Beli hiši.  Foto Ben Stansall/Afp
    Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v preteklosti pomagal ameriškim demokratom in zato doživel ponižanje v Trumpovi Beli hiši.  Foto Ben Stansall/Afp

    Rusija in Ukrajina sta že dolgo sestavni del ameriških domačih političnih bojev s posledicami za ameriško politiko in evropsko varnost. Nekdanja državna sekretarka Hillary Clinton, prva Trumpova demokratska nasprotnica, je marca 2009 ruskemu zunanjemu ministru Sergeju Lavrovu ponudila rdeči gumb z napisom »reset« (ponovni zagon), pet let kasneje je Putin anektiral ukrajinski Krim. Pod naslednjim demokratskim predsednikom Joejem Bidnom je sprožil popolno invazijo na Ukrajino. Namesto da bi se zamislili, so demokrati širili govorice o Putinovem izsiljevanju Trumpa. Domnevne izmišljotine so plačali sami in sedanji obveščevalni vrhovi objavljajo dokumente, ki kažejo na obširno demokratsko zaroto za podtikanje ruske zarote osovraženemu republikancu.

    Za Evropo se lekcija iz ameriške novejše zgodovine glasi, da je treba besede ločiti od dejanj. Demokrati so prisegali na pomoč Ukrajini, na oblasti v Beli hiši pa niso poskrbeli za njeno zadostno oborožitev, da bi premagala napadalko. Zdaj je nadaljevanje ukrajinskih ofenziv negotovo zaradi vojaških neuspehov in smrti neštetih ukrajinskih vojakov. Evropa pa vendarle noče kapitulacije na svojih vzhodnih mejah in bi morala Trumpu slediti pri še pomembnejši lekciji: da tudi v sodobnem svetu varnost zagotavljajo le močna vojska in soglasje o skupnih interesih.

    Razbijanje avtokratske alianse

    Ameriški konservativci nekatere evropske voditelje upravičeno obtožujejo, da so pogosto hiteli v Kremelj ter z nakupi plina in nafte omogočili Putinove vojaške izlete v soseščino. Ruski nacionalist je še leta 2021 objavil esej o zgodovinski enotnosti Rusov in Ukrajincev. Če ga nihče ne bo ustavil, lahko ruski despot na Aljaski dobi apetite celo po najbolj severnem delu ZDA, ki jim ga je ruski car prodal leta 1867.

    Nemški kancler Friedrich Merz in drugi voditelji EU morajo poskrbeti za evropsko varnost.  Foto Ralf Hirschberger/Afp
    Nemški kancler Friedrich Merz in drugi voditelji EU morajo poskrbeti za evropsko varnost.  Foto Ralf Hirschberger/Afp

    Tega zagotovo ne bi počel sam, saj je v novo (dobesedno) hladno vojno za taleči se sever planeta vključena tudi Kitajska. Trump vendarle upa, da bo Rusija sprejela sodelovanje pri izkoriščanju redkih mineralov in drugo trgovanje v zameno za konec vojne v Ukrajini. Sam je pred odhodom na Aljasko ocenjeval, da bo še pomembnejše drugo srečanje – med njim, Putinom in ukrajinskim predsednikom Zelenskim, če bo do njega prišlo. Tik pred odhodom na Aljasko je Putina še svaril pred poigravanjem z njim, zunanji minister Lavrov pa je v Anchorage vendarle prispel v majici z napisom CCCP – rusko kratico za Sovjetsko zvezo.

    ZDARusijaUkrajina

    Novice  |  Svet
    Preverjanje dejstev

    Ali drži, da je velika večina beguncev muslimanov?

    Leta 2024 je skoraj 70 % beguncev prihajalo iz Sirije, Afganistana, Južnega Sudana, Venezuele in Ukrajine.
    15. 8. 2025 | 18:25
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Mozirski gaj

    Poletno cvetje, kače, paličnjaki in veliko optimizma

    Mozirski gaj je po dveh letih od katastrofalne poplave spet cvetoč in še do nedelje gosti tradicionalno razstavo z eksotičnimi živalmi.
    Špela Kuralt 15. 8. 2025 | 15:52
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Novi svetovni red

    Teheran, Jalta, Potsdam: Bo stari kontinent še sedel za mizo velesil?

    Svet se vrača v čase, ko so o ključnih vprašanjih odločale trojke. Trojke voditeljev najmočnejših držav.
    Ali Žerdin 15. 8. 2025 | 15:00
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Mozirski gaj

    Poletno cvetje, kače, paličnjaki in veliko optimizma

    Mozirski gaj je po dveh letih od katastrofalne poplave spet cvetoč in še do nedelje gosti tradicionalno razstavo z eksotičnimi živalmi.
    Špela Kuralt 15. 8. 2025 | 15:52
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Novi svetovni red

    Teheran, Jalta, Potsdam: Bo stari kontinent še sedel za mizo velesil?

    Svet se vrača v čase, ko so o ključnih vprašanjih odločale trojke. Trojke voditeljev najmočnejših držav.
    Ali Žerdin 15. 8. 2025 | 15:00
    Preberite več
