Velikonočno premirje v Ukrajini v senci krize na Bližnjem vzhodu

Potem ko je Moskva zavrnila številne pozive ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega k razglasitvi velikonočnega premirja, je ruski voditelj Vladimir Putin naznanil enostransko prekinitev napadov med prazniki. V Kijevu so napovedali, da bodo dvodnevno premirje upoštevali. »Rusija ima priložnost, da tudi po veliki noči ne nadaljuje napadov,« je v odzivu poudaril Zelenski.

Ob 16. uri po lokalnem času bo v Ukrajini uradno začela veljati kratkotrajna prekinitev ognja. Ni jasno, ali bo orožje med praznovanjem največjega krščanskega praznika, ki ga pravoslavci letos zaznamujejo teden dni za katoliki, dejansko utihnilo. Moskva je tudi lani enostransko razglasila velikonočno premirje, a ga je po navedbah Kijeva množično kršila.