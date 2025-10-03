Spopad z mamilarji je poskus udara proti chavizmu

V nadaljevanju preberite:

V karibskem prostoru že dolgo ni bilo tako napeto kot zadnje dni, odkar se je ameriški predsednik Donald Trump namenil obračunati s karteli, ki desetinam milijonov ameriških odvisnikov razmeroma poceni dobavljajo mamila.

Povpraševanje v ZDA je tolikšno, da vsa Latinska Amerika komaj zadovolji potrebe mamil željne ameriške družbe. Kar se ta trenutek dogaja na obalah Venezuele, pa morda sploh ni spopad s karteli, ampak zgolj obračun z režimom Nicolása Madura. Venezuela je pač s surovinami najbogatejša država na celini, Trump se ji ne namerava odreči.