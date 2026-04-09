Venezuela izvaža nafto, Chevron jo predeluje

Po padcu proizvodnje se venezuelska naftna industrija spet prebuja, o njej pa odločajo v Washingtonu.

Venezuela je zaradi dogodkov na Bližnjem vzhodu zdrsnila s prvih strani, še manj se pojavlja kot Ukrajina, niti predsednik Nicolás Maduro, ki je ugrabljen in zaprt v ZDA, ni več posebej zanimiv. Odnosi med Caracasom in Washingtonom se postopoma normalizirajo, v Venezueli imajo spet ameriško veleposlaništvo, ameriški ukrepi proti predsednici Delcy Rodríguez so preklicani. Nekdanja Madurova namestnica zdaj opravlja naloge nekakšne Trumpove namestnice v Caracasu. Predvsem pa iz Venezuele spet vozijo tankerji z nafto v ZDA. Nekoliko zapleteno in zahtevno venezuelsko nafto predelujejo ob Misisipiju. Tri mesece je čakal ameriški predsednik Donald Trump, da je ukazal ime Delcy Rodríguez odstraniti s seznama najbolj sumljivih in za ZDA najbolj nevarnih osebnosti v Venezueli in na svetu. Čeprav ji ...