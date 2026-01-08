  • Delo mediji d.o.o.
    Svet

    Protestniki v Venezueli: Nico, drži se, ljudje vstajajo. Trump, vrni nam Nica

    Privrženci vlade proteste prirejajo že od sobote. Protestniki pravijo, da je njihov predsednik nedolžen in delaven človek ter človek ljudi.
    Vladni podpornik drži akcijsko figuro »Super Bigota« (Super brki), superjunaka, ki ga je navdihnil odstavljeni venezuelski predsednik Nicolas Maduro, med pohodom, na katerem so pozivali k izpustitvi Madura in njegove žene. FOTO: Fausto Torrealba/Reuters
    Galerija
    Vladni podpornik drži akcijsko figuro »Super Bigota« (Super brki), superjunaka, ki ga je navdihnil odstavljeni venezuelski predsednik Nicolas Maduro, med pohodom, na katerem so pozivali k izpustitvi Madura in njegove žene. FOTO: Fausto Torrealba/Reuters
    STA
    8. 1. 2026 | 09:31
    8. 1. 2026 | 09:55
    3:24
    A+A-

    Več tisoč ljudi je v sredo v Venezueli na protestnih shodih zahtevalo izpustitev predsednika Nicolása Madura, ki so ga ZDA zajele med sobotnim napadom na prestolnico Caracas. Začasna venezuelska predsednica Delcy Rodríguez je medtem sporočila, da je napad ameriških sil pustil »madež na odnosih med državama«.

    image_alt
    Venezuela ima največje zaloge nafte na svetu, a Trumpova pot do njih bo trnova

    Privrženci vlade proteste prirejajo že od sobote po napadu ameriških sil, v katerem so te zajele Madura in njegovo ženo Cilio Flores ter ju odpeljale v New York na sojenje zaradi obtožb o trgovini z drogami.

    »Nico, drži se, ljudje vstajajo! Trump, vrni nam Nica!« so protestniki skandirali med svojim trikilometrskim shodom skozi središče Caracasa, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Protestniki pravijo, da je njihov predsednik nedolžen in delaven človek ter človek ljudi.

    Protestniki pravijo, da je njihov predsednik nedolžen in delaven človek ter človek ljudi. FOTO: Fausto Torrealba/Reuters
    Protestniki pravijo, da je njihov predsednik nedolžen in delaven človek ter človek ljudi. FOTO: Fausto Torrealba/Reuters

    Udeleženci protesta so žalovali tudi za več deset ubitimi ljudmi v napadu in izrazili strah pred novimi napadi. Venezuelska vojska je v sredo objavila videoposnetke pogrebov vojakov, ubitih med ameriško operacijo, na katerih je več deset žalujočih sorodnikov.

    V ameriškem napadu je bilo ubitih 55 venezuelskih in kubanskih vojakov, kažejo uradniki podatkih obeh držav. Kuba je objavila imena 32, Venezuela pa 23 pripadnikov svoje vojske, umrlih v napadu.

    image_alt
    Maduro na sodišču: Sem predsednik Venezuele, tukaj sem ugrabljen

    Več sto mrtvih

    Po navedbah venezuelskega notranjega ministra Diosdada Cabella je bilo v ameriškem napadu v Caracasu sicer ubitih sto ljudi, še več deset jih je bilo ranjenih. »Za zdaj je sto mrtvih in podobno število ranjenih. Napad na našo državo je bil grozen,« je Cabello v sredo dejal za državno televizijo. Dodal je, da sta bila Maduro in njegova soproga v zasegu poškodovana, a okrevata.

    Začasna venezuelska predsednica Delcy Rodríguez, ki je v torek razglasila sedemdnevno žalovanje, je v sredo dejala, da je napad ameriških sil pustil madež na odnosih med državama, a je pri tem zagovarjala načrte za prodajo nafte ZDA.

    Privrženci vlade proteste prirejajo že od sobote po napadu ameriških sil, v katerem so te zajele Madura in njegovo ženo Cilio Flores ter ju odpeljale v New York na sojenje. FOTO: Fausto Torrealba/Reuters
    Privrženci vlade proteste prirejajo že od sobote po napadu ameriških sil, v katerem so te zajele Madura in njegovo ženo Cilio Flores ter ju odpeljale v New York na sojenje. FOTO: Fausto Torrealba/Reuters

    »Na naših odnosih je madež, kakršnega v naši zgodovini še ni bilo,« je navedla začasna voditeljica. Vseeno trgovanje z ZDA v tem času »ni nenavadno ali nepravilno«, je dodala. Venezuelska naftna družba PDVSA je pred tem sporočila, da se s Trumpovo vlado pogaja glede prodaje surove nafte ZDA.

    Venezuelske oblasti so v sredo aretirale tudi dva kmeta, stara približno 60 let, ki sta proslavljala zajetje Madura. Brata sta se po navedbah nevladne organizacije za človekove pravice Foro Penal napila in v zrak sprožila več strelov. S tem sta dražila svoje sosede, da so ju prijavili.

