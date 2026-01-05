Donald Trump posvaril Delcy Rodríguez in zagrozil tudi Kolumbiji

Odstavljenemu predsedniku države Nicolásu Maduru, ki je z ženo Cilio Flores zaprt v zveznem zaporu v Brooklynu, bodo sodili danes v New Yorku. ZDA Madura, ki je med drugim obtožen trgovine z drogami in kaznivih dejanj, povezanih z orožjem, obtožujejo vodenja »narkoterorističnega« režima, kar sam zanika.

Donald Trump je novo venezuelsko voditeljico Delcy Rodríguez, ki je bila prej podpredsednica in bo s podporo venezuelskega vrhovnega sodišča in vojske kot predsednica v Caracasu prisegla ob 8. uri po lokalnem času (ob 12. po srednjeevropskem), opozoril, da bi lahko plačala visoko ceno, morda celo višjo od Madura, če ne bo ravnala »pravilno«, njegove besede povzema BBC.

Dodal je še, da je za Venezuelo »menjava režima, kakorkoli že temu rečete, boljša od tega, kar imate zdaj. Ne more biti slabše.«

Rodríguezova je na svojem prvem zasedanju vlade v nedeljo ubrala spravljiv ton in Združenim državam Amerike ponudila sodelovanje: »Ameriško vlado vabimo k sodelovanju, usmerjenemu v skupni razvoj v okviru mednarodnega prava,« je dejala. Nova voditeljica je sicer tudi ministrica za nafto.

Rubio vztraja, da niso v vojni

Ameriški državni sekretar Marco Rubio je po sobotnih zračnih napadih v Caracasu, po katerih so Madura in njegovo ženo prijeli ter prepeljali v ZDA, vztrajal, da ZDA niso v vojni z Venezuelo. Nekateri demokratski kongresniki pa so ameriško operacijo označili za »vojno dejanje«.

Maduro je z ženo v zaporu, danes mu bodo sodili. FOTO: Juan Barreto/AFP

Trump: Venezuela bo z nafto začela ustvarjati prihodke

Trump je po aretaciji objavil fotografijo Madura na krovu ladje USS Iwo Jima. V soboto je obljubil, da bodo ZDA »upravljale« državo, dokler ne bo mogočen »varen, ustrezen in premišljen prehod«. Obljubil je tudi, da bodo ameriška naftna podjetja vstopila v državo, popravila infrastrukturo »in začela ustvarjati prihodke za državo«.

Kljub trditvam ameriškega predsednika Madurovi zavezniki ostajajo na položajih.

Kubanska vlada pa je medtem sporočila, da je ob napadu ameriških sil, v katerem so zajeli Madura in njegovo ženo, umrlo 32 »pogumnih kubanskih borcev«. Kuba, dolgoletna socialistična zaveznica Madura, je razglasila dva dneva državnega žalovanja.

Za danes je sklican izredni sestanek Varnostnega sveta Združenih narodov zaradi ameriške vojaške akcije proti Venezueli in posledičnega zajetja Madura.

Namen razprave je predvsem obravnava legalnosti in posledic ameriškega posega ter njegovega vpliva na mednarodno pravo in regionalno varnost, kar so zahtevale nekatere članice, zlasti Kolumbija, Kitajska in Rusija. Oblasti generalni sekretar OZN António Guterres in njegovi predstavniki so pred tem že opozorili, da akcija lahko predstavlja »nevaren precedens«.

Trump je obljubil tudi, da bodo ameriška naftna podjetja vstopila v državo, popravila infrastrukturo »in začela ustvarjati prihodke za državo«. FOTO: Kim Hong-ji/Reuters

Ameriški predsednik Donald Trump je po vojaški operaciji v Venezueli v nedeljo zagrozil tudi Kolumbiji. Njenega predsednika Gustava Petra je označil za »bolnika«, vojaškega posredovanja pa ni izključil, češ da mu to »zveni v redu«. Glede Kube je medtem izrazil prepričanje, da bo »padla« sama od sebe.

»Kolumbija je tudi zelo bolna, vodi pa jo bolnik, ki rad prideluje kokain in ga prodaja ZDA, ampak tega ne bo počel dolgo,« je Trump dejal novinarjem na krovu predsedniškega letala Air Force One.

Na vprašanje, če se bo tudi proti Kolumbiji odvila vojaška operacija, je po poročanju tujih tiskovnih agencij odvrnil: »Meni zveni v redu.«

Zanemarjanje mednarodnega prava

BBC v analizi ocenjuje, da ameriška vojaška akcija proti Venezueli, v kateri so ZDA zajele in priprle Madura ter napovedale začasno upravljanje države, predstavlja nevaren precedens z globalnimi posledicami: Donald Trump je znova pokazal pripravljenost podpreti politične cilje z neposredno uporabo sile, ob tem pa zanemariti mednarodno pravo, kar lahko spodbuja avtoritarne sile drugod po svetu – zlasti Kitajsko glede Tajvana in Rusijo glede Ukrajine – k podobnim enostranskim posegom.

Čeprav je odstranitev Madura med delom Venezuelcev dobrodošla, nekateri analitiki opozarjajo na veliko tveganje nasilja, nestabilnosti in boja oboroženih frakcij za oblast, pri čemer ima ZDA slabe izkušnje z vsiljenimi spremembami režimov (denimo v Iraku, Afganistanu, Haitiju).

Trumpova retorika o »Donroejevi doktrini«, grožnje latinskoameriškim voditeljem ter odkrito zanimanje za venezuelsko nafto in rude dodatno poglabljajo strah pred ameriškim hegemonizmom, slabijo pravila mednarodnega reda in povečujejo verjetnost, da bodo pravila, ki naj bi omejevala globalni kaos, začela razpadati – kar bi leto 2026 lahko zaznamovalo z novo fazo svetovne nestabilnosti.