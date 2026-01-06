Vojaki na ulicah, novinarji v priporu

Venezuelci živijo v negotovosti, saj ni jasno, kdo jim vlada, potem ko je Trump dal ugrabiti predsednika Madura.

Odstavitev in zajetje nekdanjega predsednika Nicolása Madura proslavljajo samo venezuelski izseljenci, ki jih je po svetu najmanj osem milijonov. Prebivalci Caracasa in drugih mest ne praznujejo, tako rekoč utihnili so, ko so ugotovili, da pravzaprav ne vedo, kaj se jim dogaja. Vojska in paramilice nadzirajo gibanje po mestih, tudi na mejah je nadzor strožji kot prej. Venezuelci živijo v negotovosti, ni jim jasno, kdo jim vlada, potem ko je ameriški predsednik Donald Trump dal ugrabiti Nicolása Madura in ga odpeljati v New York, kjer so mu začeli soditi. Vsi so nekoliko zmedeni, zlasti voditelji opozicije, ki so upali na hiter vzpon. Namesto tega je ameriški predsednik, ki se je razglasil za upravitelja Venezuele, dopustil, da je Madura uradno nasledila Delcy Rodríguez, dosedanja ...