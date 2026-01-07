Venezuela ima največje zaloge nafte na svetu, a Trumpova pot do njih bo trnova

Tudi če bi Trumpu uspelo prepričati dovolj naftnih družb, da odprejo denarnice, ostaja vprašanje, ali bi venezuelska naftna industrija zmogla slediti tempu.

Le nekaj ur po tem, ko so 3. januarja ZDA v nočni raciji zajele venezuelskega diktatorja Nicolása Madura, je predsednik Donald Trump pojasnil svoje namere. »Naftni posel v Venezueli je bil porazen, strašansko porazen, že zelo dolgo,« je dejal. »Tja bomo poslali naša zelo velika naftna podjetja, da bodo vložila milijarde dolarjev, popravila hudo porušeno infrastrukturo … in začela služiti denar za državo.« Izjava nedvomno vsebuje sladki priokus maščevanja. Pred osemnajstimi leti je Venezuela pod Hugom Chávezom nacionalizirala premoženje ameriških in drugih zahodnih podjetij; proti državi in PDVSA, državni naftni družbi, so na ameriških in mednarodnih sodiščih vložili tožbe v skupni vrednosti 60 milijard dolarjev. Trump je 16. decembra zahteval, da Venezuela vrne »vso nafto, zemljo in ...