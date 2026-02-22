Množična gladovna stavka zapornikov v Venezueli

Več kot 200 političnih zapornikov v Venezueli je začelo gladovno stavko, s katero zahtevajo izpustitev na prostost, so sporočili svojci, potem ko je bil po odstavitvi nekdanjega voditelja Nicolasa Madura sprejet nov zakon o množični amnestiji.

Stavka se je začela v petek zvečer v zaporu Rodeo I na obrobju Caracasa, pri čemer se zaporniki pritožujejo, da jih zakon v veliki meri ne zajema, ker so obtoženi terorizma. »Skupaj približno 214 ljudi, tako Venezuelcev kot tujcev, je na gladovni stavki,« je pojasnila Yalitza García, tašča zapornika Nahuela Agustína Galla, argentinskega policista, obtoženega terorizma.

»V petek so se odločili začeti gladovno stavko zaradi vsebine pomilostitvenega zakona, ki mnoge od njih izključuje,« je povedala Shakira Ibarreto, hči policista, aretiranega leta 2024. Vsi zaporniki v tem zaporu se gladovni stavki ne pridružujejo, so dodali svojci.

FOTO: Pedro Mattey/AFP

Zakon o amnestiji je pod pritiskom ZDA oblikovala začasna voditeljica Delcy Rodriguez, potem ko so ameriški specialci 3. januarja izvedli napad na Venezuelo, ugrabili Madura in njegovo ženo ter ju odpeljali v ZDA, kjer bosta sodno preganjana zaradi obtožb o trgovini z mamili. Več kot 1500 političnih zapornikov je zaprosilo za amnestijo po novem zakonu, je sporočil predsednik zakonodajnega telesa.

Predstavniki opozicije so kritizirali novo zakonodajo, ki očitno vsebuje izjeme za nekatera kazniva dejanja, ki jih je oblast v preteklosti uporabljala za pregon Madurovih političnih nasprotnikov. Izrecno ne velja za tiste, ki so kazensko preganjani zaradi »spodbujanja« ali »omogočanja ... oboroženih ali nasilnih dejanj« tujih akterjev zoper suverenost Venezuele.

FOTO: Pedro Mattey/AFP

Rodríguezova je takšne obtožbe naslovila na opozicijsko voditeljico in Nobelovo nagrajenko za mir Mario Corino Machado, ki upa, da se bo nekoč lahko vrnila v Venezuelo iz ZDA. Zakon prav tako izključuje pripadnike varnostnih sil, obsojene zaradi dejavnosti, povezanih s terorizmom. Amnestija pa se nanaša na 11.000 političnih zapornikov, ki so bili v skoraj treh desetletjih pogojno izpuščeni ali pa jim je bil odobren hišni pripor.