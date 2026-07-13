Venezuelske oblasti iščejo nove nastanitve za prizadete v potresu

Medtem ko uradno število žrtev uničujočih potresov, ki so prejšnji mesec prizadeli Venezuelo, še narašča, oblasti v Caracasu načrtujejo vzpostavitev novih nastanitev za tisoče ljudi, ki so ostali brez strehe nad glavo. Več kot 19.500 ljudi v Venezueli po potresih živi v začasnih taboriščih, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

FOTO: Pablo Sanhueza/Reuters

Uradno število žrtev uničujočih potresov v Venezueli se je v nedeljo povzpelo na skoraj 4500, poškodovanih je še več kot 16.000 ljudi. Zaradi uničujočih posledic potresov je 19.583 ljudi, ki so ostali brez strehe nad glavo, nastanjenih v začasnih taboriščih.

Predsednik venezuelskega parlamenta Jorge Rodriguez je v soboto sporočil, da bo vlada v prihodnjih dneh začela družinam dodeljevati nekatera prosta stanovanja, ki so bila v gradnji že pred potresom. Dodal je, da bodo za gradnjo novih stanovanj potrebna znatna sredstva.

FOTO: Pablo Sanhueza/Reuters

Vlada je medtem za gradnjo novih domov v zvezni državi La Guaira dodelila več kot 40 parcel v skupni površini približno 584.000 kvadratnih metrov.

FOTO: Gaby Oraa/Reuters

Venezuelo sta konec prejšnjega meseca prizadela zaporedna uničujoča potresa z magnitudo 7,2 in 7,5, sledilo je več kot tisoč šibkejših popotresnih sunkov.