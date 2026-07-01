Šest dni po potresu izpod ruševin rešili triletnika

Šest dni po uničujočih potresih v Venezueli je jordanska reševalna ekipa iz ruševin potegnila triletnega Kliebra Morána. Otroka, ki predstavlja »vir upanja za naše ljudi«, so rešili iz najbolj prizadetega območja La Guaira, je povedala začasna predsednica Delcy Rodríguez.

Kliebra so na kraju nesreče oskrbeli in ga odpeljali v bolnišnico v Caracasu, od koder so sporočili, da je stabilen, poroča BBC. Največ verjetnosti, da bodo po tovrstni naravni nesreči ujete našli žive, je v prvih 72 urah, Kliebra pa so našli živega po šestih dneh.

Predsednik venezuelskega parlamenta Jorge Rodríguez je sporočil, da je v dveh zaporednih potresih z magnitudo 7,2 ter 7,5, ki sta prejšnjo sredo prizadela Venezuelo, umrlo najmanj 1943 ljudi, več kot 10.500 pa jih je bilo ranjenih. Iz ruševin so doslej rešili 6461 ljudi, še več tisoč pa jih pogrešajo. V potresnih sunkih je bilo poškodovanih skoraj 60.000 zgradb, na podlagi satelitskih posnetkov ocenjujejo pri Nasi.

Združeni narodi opozarjajo, da več deset tisoč ljudi nujno potrebuje hrano in streho nad glavo. Domačini so za tiskovno agencijo AFP povedali, da jim pristojni delijo hrano, a je je premalo. Včasih se za živila tudi stepejo.

Obenem so zaradi posledic potresa onemogočene tudi osnovne storitve in komunikacijska sredstva. V La Guairi so po poročanju časnika El País zasilno bolnišnico vzpostavili kar v restavraciji McDonald's.

Zaradi posledic potresa so onemogočene osnovne storitve, primanjkuje tudi hrane. FOTO: Miguel Medina/Reuters

Visoki komisariat Združenih narodov za begunce (UNHCR) je sporočil, da za prvih šest mesecev potrebujejo 15 milijonov dolarjev za osnovno zaščito, sredstva in zavetišča za okoli 30.000 ljudi. Pri Svetovni zdravstveni organizaciji (WHO) pravijo, da so zdravstvene storitve pod izrednim pritiskom.

»Soočamo se s povišanim tveganjem izbruha bolezni, ki bi jih lahko preprečili s cepivi,« je povedal predstavnik WHO Christian Lindmeier.