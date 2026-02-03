Venezuela se rešuje, Kuba se potaplja

Trumpova grožnja o uvedbi carin za vse, ki bi si upali izvoziti nafto na otoško državo, je bila očitno usmerjena proti Mehiki.

Trenutno ni nič hujšega kakor biti Kubanec in v temi ter ob pičli hrani čakati, kaj in kako se bo odločil ameriški predsednik Donald Trump, ugotavljajo redki analitiki na zahodni polobli, ki jih še zanima, kako bo preživel kubanski režim. Če bo sploh preživel pritiske in največje pomanjkanje v zadnjih 65 letih, saj bencina ni, elektrike pa je samo še za štiri ure na dan. V Havani so se od novega leta bali oboroženega posega sosedov s severa. Zdaj se zdi, da česa tako drastičnega res ni več treba, saj se havanska palača Revolucije sesuva sama vase. Vojska je na Kubi še edina dobro organizirana struktura, sama skrbi za lastno oskrbo, vprašanje pa je, kako dolgo še lahko zdrži v sedanjih razmerah. Vse kaže, da se havanska palača Revolucije sesuva sama vase. Venezuela nekoč četrta na seznamu ...