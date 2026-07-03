Venezuela: več kot 2500 mrtvih, čas za preživele se izteka

Število žrtev katastrofalnih potresov v Venezueli je naraslo na najmanj 2595, 12.400 ljudi pa je bilo poškodovanih, je v četrtek sporočila začasna predsednica države Delcy Rodriguez. Na prvi novinarski konferenci po potresih pred tednom dni je zavrnila kritike o zamudah pri reševanju pogrešanih in zagotovila, da bodo z reševanjem nadaljevali.

Predsednica je izpostavila, da pri reševanju pogrešanih - števila katerih oblasti ne sporočajo, po ocenah Združenih narodov pa naj bi jih bilo okoli 50.000 - sodelujejo reševalci iz 33 držav. Po podatkih ZN jih je 3000.

Rodriguez je v četrtek povedala, da so doslej rešili 6462 ljudi. Možnosti, da bi bili pod ruševinami še preživeli, pa so vse manjše, izpostavljajo tuje tiskovne agencije.

Ob tem je predsednica napovedala nadaljevanje reševalnih akcij ob zagotovilu, da nihče od umrlih »ne bo končal v množičnih grobiščih«.

Venezuelska vlada bo ustanovila sklad za obnovo po potresih v višini okoli 175 milijonov evrov. FOTO: Miguel Medina/Afp

Prav tako je branila ukrepanje vlade po smrtonosnih potresih z magnitudama 7,2 in 7,5. Na kritike prebivalcev, da so reševalci prišli prepozno, se je odzvala z besedami, da se je vlada aktivirala nemudoma potem, ko sta potresa 24. junija zatresla Venezuelo.

»V prvih 24 urah je bilo na terenu 4000 javnih uslužbencev. Po 48 urah jih je bilo že 19.000,« je zagotovila. »Celotna država se je takoj aktivirala«, je zagotovila in izpostavila, da so le nekaj ur po potresih izdali odlok o ukrepanju ob tej izredni situaciji. »Takoj sta bila aktivirana sistema civilne zaščite in javne obrambe,« je dodala in izpostavila, da je pri reševanju sodelovalo več tisoč vojakov in prostovoljcev.

Sporočila je tudi, da bo vlada ustanovila sklad za obnovo po potresih v višini 200 milijonov dolarjev (okoli 175 milijonov evrov) in da so pri Latinskoameriški razvojni banki odprli račun za mednarodne denarne donacije. Potresa sta namreč povzročila ogromno gmotno škodo, saj so ponekod celotna naselja zravnana do tal.