Monroejeva doktrina se vrača

Odkar je venezuelski predsednik Nicolás Maduro pred dnevi zaprosil za pomoč Vladimirja Putina, pričakuje pa tudi podporo iz Pekinga in Teherana, svet drugače spremlja dogajanje v Venezueli in južnih Karibih, kakor ga je od trenutka, ko je ameriški predsednik Donald Trump začel lov na Madura in nanj razpisal 50 milijard dolarjev nagrade.

Šele zadnje dni se je analitikom utrnila misel, da se na zahodno poloblo vrača Mon­roejeva doktrina »Ameriko za Američane« iz leta 1823, ki je veljala do padca berlinskega zidu.

Trump je oznanil, da so venezuelskemu samodržcu šteti dnevi, toda zanikal, da namerava vdreti na venezuelsko ozemlje. Zatrdil je, da je vsa ofenziva namenjena obračunu z mamilarskimi karteli, ki domnevno morijo ameriške državljane z mamili, ki jih po Karibskem morju vozijo na hitrih čolnih. Do tega tedna so Američani pobili 64 čolnarjev, vsako sestrelitev čolna posnamejo in objavijo.