Trump omejil sodne posege v prihodke venezuelske nafte

Predsednik ZDA Donald Trump je v petek podpisal izvršni ukaz, s katerim je prihodke od prodaje venezuelske nafte zaščitil pred zasegom, sodnimi postopki in izvršbami, je v soboto po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočila Bela hiša. Po navedbah administracije je namen ukrepa preprečiti, da bi morebitni sodni posegi ogrozili prizadevanja ZDA za gospodarsko in politično stabilizacijo Venezuele.

Trump: Ljubim venezuelsko ljudstvo

Trump je ob podpisu ukaza na družbenem omrežju Truth Social zapisal, da »ljubi venezuelsko ljudstvo« ter da ZDA Venezuelo znova bogatijo in varujejo, pri čemer je poudaril, da ukrep onemogoča dostop do prihodkov od prodaje nafte prek tožb posameznikov ali podjetij. V skladu z izvršnim ukazom naj bi bila ta sredstva namenjena predvsem vladnim in diplomatskim potrebam, sodne zahteve po njih pa bodo obravnavane kot vprašanje nacionalne varnosti; ukaz temelji na zakonodaji o izrednih razmerah in mednarodnih izrednih gospodarskih pooblastilih.

Istega dne se je Trump sestal z vodilnimi predstavniki ameriških in mednarodnih naftnih družb, ki jih skuša prepričati, da bi v obnovo venezuelske infrastrukture vložili približno 100 milijard dolarjev. Čeprav so bili pogovori po poročanju televizije ABC korektni in diplomatski, se nobeno podjetje za zdaj ni zavezalo k naložbam, saj naj bi bilo odprtih še preveč neznank.

Poziv k takojšnji evakuaciji iz države

Ameriško zunanje ministrstvo je medtem v soboto, teden dni po ameriški vojaški operaciji v Venezueli in zajetju predsednika Nicolása Madura, ameriške državljane znova pozvalo k takojšnji evakuaciji iz države. Opozorilo utemeljujejo s poročili o dejavnosti provladnih paravojaških skupin colectivos, ki naj bi po državi iskale Američane.