V Caracasu na ulicah Madurovi podporniki, venezuelski izseljenci slavijo

Različni so odzivi venezuelskega ljudstva. Iz Caracasa tako poročajo, da so se na ulicah zbrali podporniki Madurovega režima, iz nekaterih drugih mest v Južni Ameriki pa prihajajo prizori, kako venezuelski izseljenci slavijo, da je ameriška vojska odstranila dosedanjega venezuelskega predsednika. Spomnimo, zaradi Madurove tiranije je Venezuelo zapustilo kar 7,9 milijona ljudi.

Madurovi podporniki so odšli na ulice Caracasa. FOTO: Federico Parra/AFP

Venezuela je med tem zahtevala izredno zasedanje Varnostnega sveta Združenih narodov, na katerem bi razpravljali o ameriških napadih na državo. ZDA so med operacijo po navedbah Washingtona zajele venezuelskega predsednika Nicolasa Madura.

»Ob soočenju s kriminalno agresijo, ki jo je proti naši domovini zagrešila ameriška vlada, smo zaprosili za nujno zasedanje Varnostnega sveta ZN, ki je odgovoren za spoštovanje mednarodnega prava,« je na platformi telegram po poročanju francoske tiskovne agencije AFP zapisal venezuelski zunanji minister Yvan Gil.

ZDA so bile pri svoji vojaški operaciji zajetja Madura le delno uspešne, pa je v nagovoru na državni televiziji, ki ga povzema nemška tiskovna agencija dpa, zagotovil venezuelski notranji minister Diosdado Cabello.

Venezuelski zunanji minister Yvan Gil je zaprosil za nujno zasedanje Varnostnega sveta ZN. FOTO: Eduardo Munoz/Reuters

Minister je med nagovorom nosil vojaško čelado in neprebojni jopič, obdajali pa so ga oboroženimi varnostniki.

»Država je povsem mirna. Kar so želeli doseči s svojimi bombami in raketami, je bilo le delno uspešno ... Pričakovali so, da bodo ljudje strahopetno zbežali. To se ni zgodilo. Čas strahopetcev je minil,« je dodal.

Odzivi na napad Iran in Kuba sta ostro obsodila ameriški vojaški napad na Venezuelo. Teheran je opozoril na kršitev suverenosti in ozemeljske celovitosti države, kubanski predsednik Miguel Díaz-Canel pa je napad označil za kriminalnega ter skupaj s kolumbijskim predsednikom Gustavom Petrom pozval mednarodno skupnost k takojšnjemu ukrepanju; Petro je ob tem na mejo z Venezuelo napotil vojsko. Razmere pozorno spremlja tudi Evropska unija, ki poziva k zadržanosti in spoštovanju mednarodnega prava, hkrati pa poudarja varnost državljanov EU v Venezueli. K umiritvi in spoštovanju ustanovne listine ZN so pozvale tudi posamezne evropske države, med njimi Španija, ki je ponudila posredovanje. Do napada je bila danes ostra tudi Rusija, ki ga je označila za oboroženo agresijo in zahtevala tudi pojasnila glede zajetega predsednika. »Zjutraj so ZDA zagrešile dejanje oborožene agresije proti Venezueli. To je izjemno zaskrbljujoče in vredno obsodbe,« je v izjavi zapisalo rusko zunanje ministrstvo. Iransko zunanje ministrstvo je v izjavi glede napada zapisalo, da ga ostro obsoja ter da gre za očitno kršitev nacionalne suverenosti in ozemeljske celovitosti države.

Elitne enote ameriške vojske so ponoči po lokalnem času v okviru posredovanja ZDA v Venezueli po navedbah ameriškega predsednika Donalda Trumpa zajele Madura in njegovo soprogo ter ju odpeljale iz države. Napadi so bili po poročilih usmerjeni predvsem na vojaške baze, komunikacijska središča in pristanišča.

Najbolj odločno se je v Sloveniji odzvala Asta Vrečko iz Levice. FOTO: Blaž Samec

Slovenija poziva k deeskalaciji ter spoštovanju mednarodnega prava Slovensko ministrstvo za zunanje in evropske zadeve skupaj s partnerji v EU pozorno spremlja razmere v Venezueli ter poziva k deeskalaciji in spoštovanju mednarodnega prava, so sporočili za STA. Ob tem so spomnili, da Slovenija ni priznala rezultatov venezuelskih predsedniških volitev iz julija 2024, na katerih je bil za zmagovalca razglašen Nicolás Maduro. »Vsakršen vojaški poseg zoper suvereno državo, ki ne temelji na načelih mednarodnega prava in ustanovne listine OZN, je nedopusten in vodi svet v nadaljnjo spiralo vojn in nasilja,« je sporočil premier Robert Golob in kot najpomembnejšo v tem trenutku označil umiritev razmer. Napad so obsodili tudi v stranki Levica, kjer ga označujejo za grobo kršitev mednarodnega prava in izraz politike moči, ki po njihovem mnenju ogroža mir in stabilnost v regiji in širše. »Nad servilnimi odzivi evropskega političnega vrha, med njimi Kaje Kallas in Ursule von der Leyen, smo razočarani, a žal ne presenečeni. Ti odzivi znova potrjujejo, da Evropska unija danes ne igra nobene samostojne politične vloge v svetu, temveč deluje predvsem kot trg za ameriški vojaško-industrijski kompleks,« je dejala Asta Vrečko, sookoridnatorica Levice. V Svobodi pa so izpostavili, da mora spoštovanje mednarodnega prava in temeljnih načel ustanovne listine ZN veljati za vse države brez izjem. »Uporaba sile, enostranski posegi ter ravnanja, ki lahko ogrozijo suverenost držav in varnost civilnega prebivalstva, predstavljajo resno tveganje za stabilnost širše regije in mednarodni mir,« so zapisali v sporočilu za javnost in dodali, da se zavzemajo za mirno reševanje sporov, dialog in politične rešitve pri preprečevanju nadaljnje eskalacije razmer.

Slovenija nima podatkov o slovenskih državljanih v Venezueli

Zunanje ministrstvo sicer nima podatkov o številu slovenskih državljanov, ki bi se lahko trenutno nahajali v Venezueli. Svoje poti tja ni sicer pri njih registriral nihče, prav tako ni nihče iskal konzularne pomoči.

Ministrstvo priporoča vsem slovenskim državljanom, da se pred potjo v tujino registrirajo na posebnem spletnem obrazcu, a tega niso obvezani storiti. Za Venezuelo trenutno ni vpisan nihče, niti se nihče ni obrnil na veleposlaništvo Slovenije v Braziliji, ki je akreditirano za Venezuelo, za konzularno pomoč.

Vsem, ki bi se nahajali v Venezueli, pa svetujejo, da ostanejo na varnem ter spremljajo razmere. Vsa potovanja v Venezuelo ministrstvo sicer iz varnostnih razlogov že nekaj časa odsvetuje.