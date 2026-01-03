  • Delo mediji d.o.o.
    Svet

    V Caracasu na ulicah Madurovi podporniki, venezuelski izseljenci slavijo

    Venezuela za izredno zasedanje Varnostnega sveta Združenih narodov, Slovenija poziva k mednarodnemu pravu.
    Venezuelci, ki so prebegnili v Čile, slavijo. FOTO: Javier Torres/AFP
    Galerija
    Venezuelci, ki so prebegnili v Čile, slavijo. FOTO: Javier Torres/AFP
    STA. A. V.
    3. 1. 2026 | 15:25
    3. 1. 2026 | 16:20
    6:31
    Različni so odzivi venezuelskega ljudstva. Iz Caracasa tako poročajo, da so se na ulicah zbrali podporniki Madurovega režima, iz nekaterih drugih mest v Južni Ameriki pa prihajajo prizori, kako venezuelski izseljenci slavijo, da je ameriška vojska odstranila dosedanjega venezuelskega predsednika. Spomnimo, zaradi Madurove tiranije je Venezuelo zapustilo kar 7,9 milijona ljudi.

    Madurovi podporniki so odšli na ulice Caracasa. FOTO: Federico Parra/AFP
    Madurovi podporniki so odšli na ulice Caracasa. FOTO: Federico Parra/AFP

    Venezuela je med tem zahtevala izredno zasedanje Varnostnega sveta Združenih narodov, na katerem bi razpravljali o  ameriških napadih na državo. ZDA so med operacijo po navedbah Washingtona zajele venezuelskega predsednika Nicolasa Madura.

    image_alt
    Kot v TV seriji: Madura odpeljali z ladjo, Trump objavil njegovo fotografijo

    »Ob soočenju s kriminalno agresijo, ki jo je proti naši domovini zagrešila ameriška vlada, smo zaprosili za nujno zasedanje Varnostnega sveta ZN, ki je odgovoren za spoštovanje mednarodnega prava,« je na platformi telegram po poročanju francoske tiskovne agencije AFP zapisal venezuelski zunanji minister Yvan Gil.

    ZDA so bile pri svoji vojaški operaciji zajetja Madura le delno uspešne, pa je v nagovoru na državni televiziji, ki ga povzema nemška tiskovna agencija dpa, zagotovil venezuelski notranji minister Diosdado Cabello.

    Venezuelski zunanji minister Yvan Gil je zaprosil za nujno zasedanje Varnostnega sveta ZN. FOTO: Eduardo Munoz/Reuters
    Venezuelski zunanji minister Yvan Gil je zaprosil za nujno zasedanje Varnostnega sveta ZN. FOTO: Eduardo Munoz/Reuters

    Minister je med nagovorom nosil vojaško čelado in neprebojni jopič, obdajali pa so ga oboroženimi varnostniki.

    »Država je povsem mirna. Kar so želeli doseči s svojimi bombami in raketami, je bilo le delno uspešno ... Pričakovali so, da bodo ljudje strahopetno zbežali. To se ni zgodilo. Čas strahopetcev je minil,« je dodal.

    Odzivi na napad

    Iran in Kuba sta ostro obsodila ameriški vojaški napad na Venezuelo. Teheran je opozoril na kršitev suverenosti in ozemeljske celovitosti države, kubanski predsednik Miguel Díaz-Canel pa je napad označil za kriminalnega ter skupaj s kolumbijskim predsednikom Gustavom Petrom pozval mednarodno skupnost k takojšnjemu ukrepanju; Petro je ob tem na mejo z Venezuelo napotil vojsko.

    Razmere pozorno spremlja tudi Evropska unija, ki poziva k zadržanosti in spoštovanju mednarodnega prava, hkrati pa poudarja varnost državljanov EU v Venezueli. K umiritvi in spoštovanju ustanovne listine ZN so pozvale tudi posamezne evropske države, med njimi Španija, ki je ponudila posredovanje.

    Do napada je bila danes ostra tudi Rusija, ki ga je označila za oboroženo agresijo in zahtevala tudi pojasnila glede zajetega predsednika.

    »Zjutraj so ZDA zagrešile dejanje oborožene agresije proti Venezueli. To je izjemno zaskrbljujoče in vredno obsodbe,« je v izjavi zapisalo rusko zunanje ministrstvo.

    Iransko zunanje ministrstvo je v izjavi glede napada zapisalo, da ga ostro obsoja ter da gre za očitno kršitev nacionalne suverenosti in ozemeljske celovitosti države.

    Elitne enote ameriške vojske so ponoči po lokalnem času v okviru posredovanja ZDA v Venezueli po navedbah ameriškega predsednika Donalda Trumpa zajele Madura in njegovo soprogo ter ju odpeljale iz države. Napadi so bili po poročilih usmerjeni predvsem na vojaške baze, komunikacijska središča in pristanišča.

    Najbolj odločno se je v Sloveniji odzvala Asta Vrečko iz Levice. FOTO: Blaž Samec
    Najbolj odločno se je v Sloveniji odzvala Asta Vrečko iz Levice. FOTO: Blaž Samec

    Slovenija poziva k deeskalaciji ter spoštovanju mednarodnega prava

    Slovensko ministrstvo za zunanje in evropske zadeve skupaj s partnerji v EU pozorno spremlja razmere v Venezueli ter poziva k deeskalaciji in spoštovanju mednarodnega prava, so sporočili za STA. Ob tem so spomnili, da Slovenija ni priznala rezultatov venezuelskih predsedniških volitev iz julija 2024, na katerih je bil za zmagovalca razglašen Nicolás Maduro.

    »Vsakršen vojaški poseg zoper suvereno državo, ki ne temelji na načelih mednarodnega prava in ustanovne listine OZN, je nedopusten in vodi svet v nadaljnjo spiralo vojn in nasilja,« je sporočil premier Robert Golob in kot najpomembnejšo v tem trenutku označil umiritev razmer.

    Napad so obsodili tudi v stranki Levica, kjer ga označujejo za grobo kršitev mednarodnega prava in izraz politike moči, ki po njihovem mnenju ogroža mir in stabilnost v regiji in širše.

    »Nad servilnimi odzivi evropskega političnega vrha, med njimi Kaje Kallas in Ursule von der Leyen, smo razočarani, a žal ne presenečeni. Ti odzivi znova potrjujejo, da Evropska unija danes ne igra nobene samostojne politične vloge v svetu, temveč deluje predvsem kot trg za ameriški vojaško-industrijski kompleks,« je dejala Asta Vrečko, sookoridnatorica Levice.

    V Svobodi pa so izpostavili, da mora spoštovanje mednarodnega prava in temeljnih načel ustanovne listine ZN veljati za vse države brez izjem. »Uporaba sile, enostranski posegi ter ravnanja, ki lahko ogrozijo suverenost držav in varnost civilnega prebivalstva, predstavljajo resno tveganje za stabilnost širše regije in mednarodni mir,« so zapisali v sporočilu za javnost in dodali, da se zavzemajo za mirno reševanje sporov, dialog in politične rešitve pri preprečevanju nadaljnje eskalacije razmer.

    Slovenija nima podatkov o slovenskih državljanih v Venezueli

    Zunanje ministrstvo sicer nima podatkov o številu slovenskih državljanov, ki bi se lahko trenutno nahajali v Venezueli. Svoje poti tja ni sicer pri njih registriral nihče, prav tako ni nihče iskal konzularne pomoči.

    Ministrstvo priporoča vsem slovenskim državljanom, da se pred potjo v tujino registrirajo na posebnem spletnem obrazcu, a tega niso obvezani storiti. Za Venezuelo trenutno ni vpisan nihče, niti se nihče ni obrnil na veleposlaništvo Slovenije v Braziliji, ki je akreditirano za Venezuelo, za konzularno pomoč.

    Vsem, ki bi se nahajali v Venezueli, pa svetujejo, da ostanejo na varnem ter spremljajo razmere. Vsa potovanja v Venezuelo ministrstvo sicer iz varnostnih razlogov že nekaj časa odsvetuje.

    Novice  |  Svet
    Prva dama ZDA slovenskega rodu

    Melania Trump v svojem elementu

    Rojena Sevničanka hoče drugemu bivanju v središču ameriške izvršne oblasti dati svoj pečat.
    Barbara Kramžar 2. 1. 2026 | 20:09
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Schmitt nadvse kritičen do Timija: To je bilo predrzno

    V skakalnih krogih ob Prevčevi prevladi še zmeraj močno odmeva tudi Zajčeva druga zaporedna diskvalifikacija. Oglasil se je tudi kontrolor opreme pri FIS.
    Miha Šimnovec 3. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Domen Prevc: To ve le malo ljudi

    Domen Prevc je s podvigom v Garmisch-Partenkirchnu naredil naslednji korak proti zlatemu orlu. Veseli se spektakla v prav tako razprodanem Innsbrucku.
    Miha Šimnovec 2. 1. 2026 | 15:56
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Ameriški napad na Venezuelo

    Kot v TV seriji: Madura odpeljali z ladjo, Trump objavil njegovo fotografijo

    ZDA so izvedle obsežen napad na Venezuelo, Madura in njegovo ženo so z ladjo odpeljali iz države. Venezuela zahteva dokaz, da je še živ.
    3. 1. 2026 | 08:37
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Šport  |  Zimski športi
    Magazin  |  Zanimivosti
    Šport  |  Zimski športi
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Individualni naložbeni računi

    Individualni naložbeni računi za mnoge prvi korak na trg kapitala

    Individualni naložbeni računi bodo omogočali vlaganje v bolj tvegane in konservativne produkte. Priložnost za plemenitenje denarja.
    Milka Bizovičar 3. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Intervju

    Gradnja bi se lahko začela že leta 2026

    Dejan Bostjančič-Zwitter, Alpacem Cement: Pričakujemo okoljevarstveno in gradbeno dovoljenje, ki bosta temelja za zagon 30-milijonske investicije v posodobitev.
    Milka Bizovičar 24. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradnja v UKC Maribor

    Za onkološke bolnike petkrat več postelj

    Stavba oddelka za onkologijo v UKC Maribor je zdaj višja za štiri nadstropja, zgradili bodo še novo sedemnadstropno stavbo.
    Milka Bizovičar 22. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Strategija steklenih sten

    Odprta vrata zunanjim obiskovalcem podjetju le koristijo

    Sprejemanje obiskov je strateško orodje za krepitev blagovne znamke, privabljanje talentov in gradnjo zaupanja.
    Milka Bizovičar 20. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več

    VenezuelaNicolas MaduroZDADonald TrumpZdruženi narodiVarnostni svet ZN

    Premium
    Novice  |  Svet
    Kronika stopnjevanja napetosti

    Venezuela je napad lahko pričakovala četrt stoletja

    Podobno usodo je doživela Panama v času Manuela Noriege leta 1989, ki so mu prav tako sodili v ZDA.
    Tone Hočevar 3. 1. 2026 | 17:17
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Prehranska varnost

    Slovenija odvisna od uvoza semen, gnojil in hrane

    Ranljivost prehranskega sistema se poveča ob pojavu kakršnihkoli kriznih razmer.
    Nejc Gole 3. 1. 2026 | 17:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Zunanje vplivanje

    Rusija, Izrael in ZDA: Kdo in kako bo vplival na slovenske volitve?

    Vlada opozarja na tuje vmešavanje – Izrael odkrito stavi na SDS Janeza Janše in spremembo slovenske politike do Palestine.
    Uroš Esih 3. 1. 2026 | 17:00
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Komentarji
    Napad na Venezuelo

    Trumpova doktrina »mir skozi moč« v akciji

    Republikanski predsednik z uveljavljanjem ameriške prevlade na zahodni polobli posega v vse mednarodne odnose.
    Barbara Kramžar 3. 1. 2026 | 16:22
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Kranjska Gora

    Zmagovalka ni skrivala: V domovini smo imeli tragedijo

    Kranjskogorski veleslalom pred 5000 gledalci pripadel Švicarki Camille Rast. Ana Bucik Jogan si je želela več, v nedeljo njeno slovo od podkorenske proge.
    Siniša Uroševič 3. 1. 2026 | 16:07
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Zunanje vplivanje

    Rusija, Izrael in ZDA: Kdo in kako bo vplival na slovenske volitve?

    Vlada opozarja na tuje vmešavanje – Izrael odkrito stavi na SDS Janeza Janše in spremembo slovenske politike do Palestine.
    Uroš Esih 3. 1. 2026 | 17:00
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Komentarji
    Napad na Venezuelo

    Trumpova doktrina »mir skozi moč« v akciji

    Republikanski predsednik z uveljavljanjem ameriške prevlade na zahodni polobli posega v vse mednarodne odnose.
    Barbara Kramžar 3. 1. 2026 | 16:22
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Kranjska Gora

    Zmagovalka ni skrivala: V domovini smo imeli tragedijo

    Kranjskogorski veleslalom pred 5000 gledalci pripadel Švicarki Camille Rast. Ana Bucik Jogan si je želela več, v nedeljo njeno slovo od podkorenske proge.
    Siniša Uroševič 3. 1. 2026 | 16:07
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Delov poslovni center  |  Šport
    Magazin  |  Zanimivosti
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Magazin  |  Zanimivosti
