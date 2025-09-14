Venezuela obtožila ZDA provokacij in nezakonitega vkrcanja na ribiško ladjo

Venezuela je v soboto ZDA obtožila provokacij ter nezakonitega vkrcanja in zasedbe ene od ribiških ladij v njeni izključni gospodarski coni. Po navedbah venezuelskega zunanjega ministrstva so ameriški vojaki za osem ur zasegli ladjo v Karibskem morju in na njej pridržali devet ribičev, poročajo tuje tiskovne agencije.

Venezuelski zunanji minister Yvan Gil je v soboto sporočil, da so ameriški vojaki »nezakonito in sovražno« zasegli ribiško ladjo in na njej za osem ur pridržali devet ribičev.

FOTO: Venezuela's Ministry Of Communic/Reuters

»Ameriška vojna ladja je na ribiško ladjo napotila 18 oboroženih vojakov, ki so se nanjo vkrcali in za osem ur zasedli majhno, neškodljivo plovilo,« je dejal Gil in dodal da gre za »neposredno provokacijo z nezakonito uporabo prekomernih vojaških sredstev«.

Oboroženi člani posadke rušilca USS Jason Dunham so se v Karibskem morju okoli 90 kilometrov severovzhodno od venezuelskega otoka La Blanquilla vkrcali na ribiško ladjo Carmen Rosa in na krovu pridržali ribiče ter prekinili vso komunikacijo.

Tisti, ki dajejo ukaze za takšne provokacije, »iščejo incident, s katerim bi upravičili stopnjevanje vojne v Karibih, s ciljem spremembe režima«, je še dejal Gil in od ZDA zahteval, naj »takoj prenehajo z dejanji, ki ogrožajo varnost in mir v Karibih«.

V zadnjih tednih se se odnosi med Venezuelo in ZDA močno zaostrili. Prejšnji teden so ZDA v Karibskem morju napadle domnevni venezuelski čoln za tihotapljenje drog in pri tem ubile 11 ljudi.

Nekaj dni zatem je Pentagon v Portoriko, ki se nahaja blizu Venezuele, napotil več vojaških letal, ki naj bi pomagala v boju proti mamilarskim kartelom. Venezuelski predsednik Nicolas Maduro je v luči stopnjevanja napetosti zagotovil, da je Venezuela v primeru ameriškega napada pripravljena na boj.