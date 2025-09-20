Venezuela ZDA obtožuje vojne v Karibih

Venezuela je v petek napovedala, da bo zahtevala preiskavo Združenih narodov v zvezi z ameriškimi napadi na vsaj dva čolna v mednarodnih vodah ob njeni obali, v katerih je bilo ubitih 14 domnevnih preprodajalcev drog, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Predsednik ZDA Donald Trump je v četrtek javil, da so ameriške sile uničile tri čolne, ki so prečkali Karibe. Nato je v petek povedal, da je ameriška vojska v mednarodnih vodah napadla še en čoln za prevoz drog in pri tem ubila tri osebe. Trump sicer ni navedel natančne lokacije napada, dejal je le, da se je zgodilo na območju, ki vključuje Srednjo in Južno Ameriko ter Karibe.

»Uporaba raket in jedrskega orožja za umor nemočnih ribičev na majhni ladji je zločin proti človeštvu, ki ga morajo preiskati Združeni narodi,« je v petkovem odzivu na nove napade dejal venezuelski državni tožilec Tarek William Saab.

Caracas je v petek obtožil ZDA, da vodijo nenapovedano vojno v Karibih, in pozval ZN, naj raziščejo ameriške napade, v katerih je bilo v zadnjih tednih ubitih več domnevnih preprodajalcev drog.

Venezuelski predsednik Nicolas Maduro, ki ga ZDA ne priznavajo kot legitimnega, je medtem državljane v četrtek pozval, naj se pridružijo milici, da bi branili domovino. Maduro, za katerega je Washington razpisal 50 milijonov dolarjev nagrade zaradi obtožb o prometu z drogami, sumi, da Trumpova administracija načrtuje invazijo.

Na ameriške napade se je odzvala tudi Kolumbija. Po mnenju kolumbijske zunanje ministrice Rose Villavicencie neupravičena in prekomerna prisotnost ZDA v Karibih destabilizira celotno Latinsko Ameriko.