Trump bo sprejel Machadovo, Rodriguezova v vlado imenovala Madurovega človeka

Ameriški predsednik Donald Trump bo v četrtek v Beli hiši sprejel Nobelovo nagrajenko za mir in venezuelsko opozicijsko voditeljico Mario Corino Machado, poročajo CNN in več tujih tiskovnih agencij, ki se sklicujejo na neimenovane uradnike ameriške vlade.

Po zajetju venezuelskega predsednika Nicolasa Madura 3. januarja je Trump dejal, da bo sam vodil Venezuelo, glede Machadove pa je menil, da v domovini ne uživa zaupanja. Machadova je potem predlagala, da bi svojo Nobelovo nagrado za mir delila s Trumpom, nakar je prišlo do dogovarjanja o srečanju.

»Slišal sem, da namerava to storiti, kar bi bila velika čast,« je glede delitve nagrade prejšnji teden izjavil Trump, ponovil, koliko vojn je končal po svetu, in menil, da bi si nagrado zaslužil on. Nobelov inštitut je sicer že sporočil, da nagrade ni mogoče deliti.

Venezuelo začasno vodi Delcy Rodriguez. FOTO: Leonardo Fernandez Viloria/Reuters

Tiskovna predstavnica Bel hiše Caroline Leavitt je danes ponovno zagovarjala Trumpovo odločitev, da sodeluje s trenutno vlado v Venezueli, ki jo vodi začasna predsednica Delcy Rodriguez. »Predsednik in njegova ekipa za nacionalno varnost sta realno ocenila razmere v Venezueli in njuna odločitev se je izkazala za pravilno,« je povedala za Fox News.

Medtem je Rodriguezova danes v svojo vlado imenovala nekdanjega telesnega stražarja svojega odstavljenega predhodnika Madura, kar je ena prvih ministrskih sprememb v času njenega mandata. Rodriguezova je za ministra predsedniškega urada, ki upravlja urnik voditeljice in usklajuje delo z državnimi institucijami, imenovala kapitana Juana Escalono.

Escalona je bil nekdanji sodelavec Madurovega predhodnika Huga Chaveza, nato pa član Madurove varnostne ekipe vse do 3. januarja, ko so njega in njegovo ženo Cilio Flores zajele ameriške sile med bombardiranjem Caracasa.