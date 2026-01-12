  • Delo mediji d.o.o.
    Svet

    Trump bo sprejel Machadovo, Rodriguezova v vlado imenovala Madurovega človeka

    Ameriški predsednik Donald Trump bo v četrtek v Beli hiši sprejel Nobelovo nagrajenko za mir in venezuelsko opozicijsko voditeljico Mario Corino Machado.
    Maria Corina Machado bo obiskala Belo hišo. FOTO: Juan Barreto /AFP
    Galerija
    Maria Corina Machado bo obiskala Belo hišo. FOTO: Juan Barreto /AFP
    R. I., STA
    12. 1. 2026 | 20:52
    2:21
    A+A-

    Ameriški predsednik Donald Trump bo v četrtek v Beli hiši sprejel Nobelovo nagrajenko za mir in venezuelsko opozicijsko voditeljico Mario Corino Machado, poročajo CNN in več tujih tiskovnih agencij, ki se sklicujejo na neimenovane uradnike ameriške vlade.

    Po zajetju venezuelskega predsednika Nicolasa Madura 3. januarja je Trump dejal, da bo sam vodil Venezuelo, glede Machadove pa je menil, da v domovini ne uživa zaupanja. Machadova je potem predlagala, da bi svojo Nobelovo nagrado za mir delila s Trumpom, nakar je prišlo do dogovarjanja o srečanju.

    image_alt
    Trump se je oklical za začasnega predsednika Venezuele

    »Slišal sem, da namerava to storiti, kar bi bila velika čast,« je glede delitve nagrade prejšnji teden izjavil Trump, ponovil, koliko vojn je končal po svetu, in menil, da bi si nagrado zaslužil on. Nobelov inštitut je sicer že sporočil, da nagrade ni mogoče deliti.

    Venezuelo začasno vodi Delcy Rodriguez. FOTO: Leonardo Fernandez Viloria/Reuters
    Venezuelo začasno vodi Delcy Rodriguez. FOTO: Leonardo Fernandez Viloria/Reuters

    Tiskovna predstavnica Bel hiše Caroline Leavitt je danes ponovno zagovarjala Trumpovo odločitev, da sodeluje s trenutno vlado v Venezueli, ki jo vodi začasna predsednica Delcy Rodriguez. »Predsednik in njegova ekipa za nacionalno varnost sta realno ocenila razmere v Venezueli in njuna odločitev se je izkazala za pravilno,« je povedala za Fox News.

    image_alt
    Maduro se je oglasil iz ameriškega zapora: Dobro nama gre, sva borca

    Medtem je Rodriguezova danes v svojo vlado imenovala nekdanjega telesnega stražarja svojega odstavljenega predhodnika Madura, kar je ena prvih ministrskih sprememb v času njenega mandata. Rodriguezova je za ministra predsedniškega urada, ki upravlja urnik voditeljice in usklajuje delo z državnimi institucijami, imenovala kapitana Juana Escalono.

    Escalona je bil nekdanji sodelavec Madurovega predhodnika Huga Chaveza, nato pa član Madurove varnostne ekipe vse do 3. januarja, ko so njega in njegovo ženo Cilio Flores zajele ameriške sile med bombardiranjem Caracasa.

    Sorodni članki

    Premium
    Novice  |  Svet
    Od chavističnega raja do vrste za bencin

    Kubanci v strahu: lažna vladna sporočila, grožnje in konec venezuelske nafte

    Odločni odzivi kubanskega režima na izjave ameriškega predsednika Donalda Trumpa niso preprečili širjenja strahu.
    Tone Hočevar 12. 1. 2026 | 15:12
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    ZDA

    Trump se je oklical za začasnega predsednika Venezuele

    Predsednik ZDA je na svojem družbenem omrežju truth social objavil prirejen posnetek zaslona, ki navaja, da je od januarja tudi začasni predsednik Venezuele.
    12. 1. 2026 | 14:05
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Svet so ljudje

    Nobelova nagrada ni prenosljiva

    Venezuelska opozicijska voditeljica Maria Corina Machado bi Nobelovo nagrado za mir najraje podarila predsedniku ZDA Donalu Trumpu.
    12. 1. 2026 | 12:30
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    ZDA

    Trump zagrozil Kubi: brez dogovora ne bo ne nafte ne denarja

    Ameriški predsednik je ob tem ocenil, da ameriško vojaško posredovanje na Kubi morda sploh ne bo potrebno, saj naj bi »režim padel sam od sebe«.
    11. 1. 2026 | 19:39
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Venezuela

    Maduro se je oglasil iz ameriškega zapora: Dobro nama gre, sva borca

    »Dobro nama gre. Sva borca,« naj bi Maduro dejal sinu. Ta je o stanju očeta govoril v videoposnetku, ki ga je v soboto objavila Madurova stranka.
    11. 1. 2026 | 10:25
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Tone Hočevar

    Že vsaj štiri leta je jasno, da se svet spet deli na vplivne sfere

    Z legendo slovenskega novinarstva smo se pogovarjali o trenutno najbolj vroči točki na svetu, kjer je kriza kulminirala z ugrabitvijo predsednika Venezuele.
    Gorazd Utenkar 11. 1. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Pogovori

    Trumpova diplomatska delegacija prispela v Venezuelo

    Vlada je sporočila, da bo raziskala diplomatske možnosti v odnosih z vlado ZDA, cilj pa je ponovna vzpostavitev diplomatskih misij v obeh državah.
    10. 1. 2026 | 08:18
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Cortina d'Ampezzo

    Umrl na mrazu med varovanjem objekta prihajajočih olimpijskih iger

    Izmena 55-letnega varnostnika, ki je umrl, je trajala 12 ur, tudi pri - 16 stopinjah Celzija.
    11. 1. 2026 | 19:43
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Politična anketa

    Barometer: Politična krajina se znova vse bolj polarizira

    Gibanje Svoboda se počasi približuje SDS. Če bi bile volitve jutri, bi prag prestopilo osem strank, med njimi ni Levice in Preroda.
    Barbara Hočevar 12. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Intervju

    Marjetka Vovk: Prvič sem zares začutila, kako ljudje uživajo ob poniževanju

    Marjetka Vovk in Raay sta lani znova na svoji koži občutila, da uspešnost za sabo potegne zavist. S pesmijo in iniciativo želita opozarjati na spletno nasilje.
    11. 1. 2026 | 14:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Ukrajina

    Rusija menda sestrelila letalo F-16

    V ZDA izdelanega lovca so domnevno zadeli s sistemom S-300.
    12. 1. 2026 | 12:49
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Investicije v gradbeništvu 2026: kako se pripraviti na nov investicijski val

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Analiza

    Pred gradbeništvom dobro leto, a nekateri izzivi ostajajo

    Letos se zaključujejo največji infrastrukturni projekti. Skrbita prenizka produktivnost in pomanjkanje kadra.
    Nejc Gole 9. 1. 2026 | 12:19
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Tarčno zdravljenje raka pomemben del sodobnih terapij

    Radioligandne terapije so na voljo tudi bolnikom v Sloveniji v okviru javnega zdravstvenega sistema.
    Milka Bizovičar 8. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Košak: Če se ravnovesja ne uredijo, bodo stroške nosili uporabniki

    Boštjan Košak: Smo eden najbolj reguliranih operaterjev v EU, kar nas postavlja v neenak položaj in zavira naložbe.
    Gregor Knafelc 8. 1. 2026 | 00:00
    Preberite več

    Več iz teme

    VenezuelaDonald TrumpMaria Corina MachadoDelcy RodriguezZDABela hiša

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Magazin  |  Zanimivosti
    Pesem Evrovizije

    Na Evroviziji rekordno malo držav, znano, kdaj bo nastopil Izrael

    Članice EBU so sprejele ukrepe za izboljšanje glasovalnega sistema in okrepitev zaznavanja prevar. Strokovne žirije, ukinjene leta 2022, se vračajo.
    12. 1. 2026 | 21:38
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Venezuela

    Trump bo sprejel Machadovo, Rodriguezova v vlado imenovala Madurovega človeka

    Ameriški predsednik Donald Trump bo v četrtek v Beli hiši sprejel Nobelovo nagrajenko za mir in venezuelsko opozicijsko voditeljico Mario Corino Machado.
    12. 1. 2026 | 20:52
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Tarča streljanja

    Med pogrebom mame ubit Alain Orsoni

    Nekdanji predsednik nogometnega kluba Ajaccio Alain Orsoni je bil korziški politik in goreč nacionalist.
    12. 1. 2026 | 20:04
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Straža na Arktiki

    V Natu se poskušajo izogniti krizi, kakršne še ni bilo

    Zaradi Trumpovih groženj z uporabo sile je Severnoatlantsko zavezništvo na preizkušnji.
    Peter Žerjavič 12. 1. 2026 | 19:38
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Protirežimski protesti

    Naraščanje števila žrtev v Iranu povečuje verjetnost odziva ZDA

    V protestih je po podatkih nevladnih organizacij doslej umrlo najmanj 599 ljudi, mnogi se bojijo, da je mrtvih dejansko še bistveno več.
    Jure Kosec 12. 1. 2026 | 19:13
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Tarča streljanja

    Med pogrebom mame ubit Alain Orsoni

    Nekdanji predsednik nogometnega kluba Ajaccio Alain Orsoni je bil korziški politik in goreč nacionalist.
    12. 1. 2026 | 20:04
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Straža na Arktiki

    V Natu se poskušajo izogniti krizi, kakršne še ni bilo

    Zaradi Trumpovih groženj z uporabo sile je Severnoatlantsko zavezništvo na preizkušnji.
    Peter Žerjavič 12. 1. 2026 | 19:38
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Protirežimski protesti

    Naraščanje števila žrtev v Iranu povečuje verjetnost odziva ZDA

    V protestih je po podatkih nevladnih organizacij doslej umrlo najmanj 599 ljudi, mnogi se bojijo, da je mrtvih dejansko še bistveno več.
    Jure Kosec 12. 1. 2026 | 19:13
    Preberite več
