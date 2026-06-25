Venezuelo stresla močna potresa, umrlo najmanj 32 ljudi, okrog 700 je ranjenih

Venezuelo sta v sredo zvečer prizadela dva potresa z magnitudo 7,2 in 7,5, zaradi česar se je porušilo nekaj stavb. Uvodoma ni bilo znano, ali je bilo kaj žrtev, kasneje so oblasti poročale o najmanj 32 umrlih in več kot 700 ranjenih.

Po besedah notranjega ministra države Diosdada Cabella so se nekatere stavbe porušile, sesulo pa se je tudi več streh. »Stopnice so se odtrgale, celotna stena se je razpokala. S stropa so padale stvari. Bilo je grozno,« je povedala 54-letna bančna uslužbenka Odalis Escalona iz Caracas.

Reševalci se prebijajo do zakopanih ljudi. FOTO: Leonardo Fernandez Viloria/Reuters

Do prvega potresa, katerega epicenter je bil 21 kilometrov zahodno od obalnega mesta Moron, je prišlo pozno zvečer v sredo po srednjeevropskem času, je poročala ameriška geološka služba. Minuto kasneje se je znova zatreslo 45 kilometrov stran.

Gmotna škoda je ogromna. FOTO: Federico Parra/Afp

Potresi so prebivalce prestolnice Caracas pognali na ulice, še preden jih je Cabello pozval, naj zapustijo svoje domove. Drugi potres, ki se je zgodil na globini desetih kilometrov, je v nakupovalnem središču v Caracasu sprožil paniko in krike.

Potresi so prebivalce prestolnice Caracas pognali na ulice. FOTO: Federico Parra/Afp

Ameriška televizija CNN je medtem poročala, da so zaradi potresov v Portoriku sprožili alarm pred morebitnim cunamijem.