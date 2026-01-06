  • Delo mediji d.o.o.
    Svet

    Od Venezuele do Grenlandije: Trump zaostruje pritisk

    Dogodki v Venezueli imajo najhujše posledice predvsem za Kubo.
    Ameriško posredovanje je sprožilo ostre odzive v Varnostnem svetu OZN. FOTO: Tuane Fernandes/Reuters
    Galerija
    Ameriško posredovanje je sprožilo ostre odzive v Varnostnem svetu OZN. FOTO: Tuane Fernandes/Reuters
    Iz. R.
    6. 1. 2026
    6. 1. 2026 | 07:46
    7:43
    A+A-

    Venezuela je po aretaciji Nicolása Madura v Združenih državah Amerike dobila novo začasno predsednico, poroča BBC. Vlogo začasne predsednice prevzema dosedanja podpredsednica države Delcy Rodríguez. Medtem so poslanci zahtevali takojšnjo izpustitev Madura in njegove žene Cilie Flores iz ameriškega pripora.

    Rodríguezova je Madura označila za »ugrabljenega predsednika« ter obsodila ameriško vojaško akcijo, v kateri so ameriške sile v nočnem napadu zajele nekdanjega venezuelskega voditelja.

    Ob zaprisegi Rodríguez se je pred parlamentom zbralo več tisoč podpornikov Madura in njegove družine. Rodríguezova je dejala, da funkcijo prevzema z bolečino zaradi »nelegitimne vojaške agresije«, ter obljubila, da bo zagotovila mir ter družbeno in gospodarsko stabilnost države. Podporo ji je izrazil tudi Madurov sin, ki je dejal, da se bodo njegovi starši vrnili v Venezuelo.

    Rodríguez je Madura označila za »ugrabljenega predsednika« ter obsodila ameriško vojaško akcijo, v kateri so ameriške sile v nočnem napadu zajele nekdanjega venezuelskega voditelja. FOTO: Reuters
    Rodríguez je Madura označila za »ugrabljenega predsednika« ter obsodila ameriško vojaško akcijo, v kateri so ameriške sile v nočnem napadu zajele nekdanjega venezuelskega voditelja. FOTO: Reuters

    Le nekaj ur pred njeno zaprisego je Maduro v sodni dvorani v New Yorku zavrnil krivdo po štirih obtožbah, povezanih s trgovino z drogami in terorizmom, ter vztrajal, da ostaja zakoniti predsednik Venezuele. Med zaslišanjem je dejal, da je vojni ujetnik, in se razglasil za žrtev nezakonitega napada.

    Maduro se sooča z obtožbami zarote za narkoterorizem, tihotapljenja kokaina ter posedovanja težkega orožja. Njegovo naslednje sodno zaslišanje je razpisano za 17. marec.

    Ameriško posredovanje je sprožilo ostre odzive v Varnostnem svetu OZN. Venezuelski veleposlanik Samuel Moncada je dejanje označil za nelegitimen oborožen napad brez pravne podlage. Ameriški veleposlanik Mike Waltz medtem trdi, da ZDA ne morejo dopustiti, da največje svetovne energetske rezerve ostanejo v rokah »nelegitimnega voditelja« in »begunca pred pravico«. Operacijo je opisal kot ciljno policijsko akcijo.

    Ameriški predsednik Donald Trump je po napadu napovedal, da bodo ZDA začasno »upravljale« Venezuelo do vzpostavitve »varnega in urejenega prehoda oblasti«.

    Vendar so tudi v ZDA odzivi deljeni: vodja demokratske manjšine v senatu Chuck Schumer je po tajnem brifingu kritiziral nejasnost ameriškega načrta in opozoril na nevarnosti prisilnih sprememb režimov. 

    Predsednik predstavniškega doma Mike Johnson pa je zanikal, da bi šlo za menjavo oblasti, in poudaril pravico ZDA do uporabe sile za zaščito svojih interesov, pri čemer je kot sredstvo pritiska izpostavil tudi zaplembo venezuelskih naftnih izvozov.

    Predsednik predstavniškega doma Mike Johnson je zanikal, da bi šlo za menjavo oblasti, in poudaril pravico ZDA do uporabe sile za zaščito svojih interesov. FOTO: Evelyn Hockstein/Reuters
    Predsednik predstavniškega doma Mike Johnson je zanikal, da bi šlo za menjavo oblasti, in poudaril pravico ZDA do uporabe sile za zaščito svojih interesov. FOTO: Evelyn Hockstein/Reuters

    Kljub ameriškim grožnjam in napovedim o vstopu ameriških naftnih podjetij v državo Madurovi zavezniki ostajajo na oblasti. Trump je ob napovedi zaprisege Rodríguez celo zagrozil, da bo tudi ona »plačala visoko ceno«, če ne bo sodelovala. Nova začasna predsednica je kljub temu izrazila pripravljenost na omejeno sodelovanje z ZDA v okviru mednarodnega prava.

    Po Venezueli je Trump v zadnjih dneh javno opozoril ali zagrozil več državam, ki jih ZDA štejejo za del svojega strateškega vplivnega območja, med njimi Kuba, Grenlandija, Iran, Kolumbija in Mehika. 

    Odmevi na Kubi

    Dogodki v Venezueli imajo najhujše posledice predvsem za Kubo, še poroča BBC. Venezuela je namreč Kubi v zameno za zdravstveno in varnostno pomoč zagotavljala ključno oskrbo z nafto, Maduro pa je za Havano pomenil jamstvo nadaljevanja tega zavezništva. 

    Ameriška vojaška operacija, v kateri je bil Maduro odstranjen z oblasti, je razkrila obseg kubanskega vpliva v Venezueli, saj so pomembne varnostne in obveščevalne vloge zasedali kubanski državljani.

    Ameriški zunanji minister Marco Rubio je že namignil da bi bil lahko padec kubanskega režima naslednji cilj ameriškega pritiska. FOTO: Adalberto Roque/AFP
    Ameriški zunanji minister Marco Rubio je že namignil da bi bil lahko padec kubanskega režima naslednji cilj ameriškega pritiska. FOTO: Adalberto Roque/AFP

    Havana je napad ostro obsodila in razglasila žalovanje za ubitimi Kubanci, hkrati pa se zdaj sooča z resno nevarnostjo, da bo ostala brez venezuelske nafte. Ameriški zunanji minister Marco Rubio je namreč že namignil, da bi bil lahko padec kubanskega režima naslednji cilj ameriškega pritiska. 

    To bi še poglobilo že tako hudo kubansko gospodarsko in energetsko krizo, ki jo zaznamujejo dolgotrajni izpadi elektrike, pomanjkanje hrane in širjenje bolezni.

    Grenlandija

    Ameriški predsednik znova izraža tudi interes za prevzem Grenlandije, ki jo vidi kot ključno za ameriško nacionalno varnost, predvsem zaradi ruskega in kitajskega vpliva na Arktiki ter bogatih zalog redkih zemelj.

    Ameriški napad na Venezuelo je še poglobil evropsko zadrego glede groženj Donalda Trumpa, da bi ZDA prevzele nadzor nad Grenlandijo: čeprav EU poudarja, da bo branila njeno nacionalno suverenost in ozemeljsko celovitost, ne zna jasno povedati, kako bi to v praksi storila, piše Politico

    Evropska komisija poskuša ločiti med ameriško akcijo v Venezueli in Trumpovimi izjavami o Grenlandiji, pri čemer poudarja, da gre pri slednji za demokratično ozemlje, povezano z Natom, a hkrati ostaja previdna zaradi strahu pred ameriškimi povračilnimi ukrepi na področju trgovine ali Ukrajine.

    Danska in grenlandska vlada ob tem opozarjata, da bi morebiten ameriški napad na članico Nata pomenil konec zavezništva, medtem ko v Natu narašča zaskrbljenost, saj bi takšen scenarij predstavljal eksistencialno grožnjo organizaciji.

     Ob povečanem ruskem in kitajskem zanimanju za Arktiko nekateri zavezniki pozivajo k okrepitvi vojaške prisotnosti okoli Grenlandije, tudi kot način za pomiritev Washingtona, a Trumpove izjave kljub temu razkrivajo globoko strateško in politično dilemo, v kateri se je znašla Evropa.

    Grenlandija ima pomemben strateški položaj v severnem Atlantiku, še posebej ob odpiranju novih pomorskih poti zaradi taljenja ledu. Tako grenlandska kot danska vlada idejo sicer zavračata in poudarjata spoštovanje mednarodnega prava ter podporo evropskih zaveznic.

    Ameriški predsednik znova izraža tudi interes za prevzem Grenlandije, ki jo vidi kot ključno za ameriško nacionalno varnost. FOTO: Christian Hartmann/AFP
    Ameriški predsednik znova izraža tudi interes za prevzem Grenlandije, ki jo vidi kot ključno za ameriško nacionalno varnost. FOTO: Christian Hartmann/AFP

    Kolumbija

    Trump je ostro napadel tudi kolumbijskega predsednika Gustava Petra in namignil celo na možnost ameriške operacije proti državi, poroča BBC

    Kolumbijo obtožuje neučinkovitega boja proti mamilarskim kartelom, zlasti trgovini s kokainom. Kljub temu da je bila Kolumbija dolgo ključna ameriška zaveznica v vojni proti drogam, so se odnosi močno poslabšali, ZDA pa so že uvedle sankcije proti kolumbijskemu vodstvu.

    Mehika

    Trump prav tako znova zaostruje retoriko proti Mehiki, ki jo obtožuje, da ne zmore zajeziti nezakonitih migracij in tihotapljenja drog. Opozarja na moč mamilarskih kartelov in namiguje, da bodo ZDA »morale ukrepati«.

    Po Venezueli je Trump v zadnjih dneh javno opozoril ali zagrozil več državam, ki jih ZDA štejejo za del svojega strateškega vplivnega območja, med njimi Kuba, Grenlandija, Iran, Kolumbija in Mehika. FOTO: Gaby Oraa/Reuters
    Po Venezueli je Trump v zadnjih dneh javno opozoril ali zagrozil več državam, ki jih ZDA štejejo za del svojega strateškega vplivnega območja, med njimi Kuba, Grenlandija, Iran, Kolumbija in Mehika. FOTO: Gaby Oraa/Reuters

    Mehiška predsednica Claudia Sheinbaum vsakršno možnost ameriškega vojaškega posega na mehiških tleh odločno zavrača. 

    Iran

    Kot tarčo ameriški predsednik obravnava tudi Iran. Zaradi množičnih protestov v državi je zagrozil z ostrim ameriškim odzivom, če bi oblast znova nasilno obračunala s prebivalstvom.

    Napetosti so se še povečale po lanskih ameriških in izraelskih napadih na iranske jedrske zmogljivosti, Iran pa ostaja visoko na seznamu varnostnih skrbi Washingtona.

