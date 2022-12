Verodostojnost evropskega parlamenta na preizkušnji

V nadaljevanju preberite:

Belgijski organi pregona so v ponedeljek nadaljevali preiskave v bruseljskih prostorih evropskega parlamenta. Zasegli so podatke iz računalnikov desetih parlamentarnih sodelavcev. Afera Katar dobiva vse večje razsežnosti. »Evropski parlament je napaden. Evropska demokracija je ogrožena. Naše odprte, svobodne, demokratične družbe so ogrožene,« je na začetku zasedanja v Strasbourgu v dramatičnem tonu dejala predsednica evropskega parlamenta Roberta Metsola.

Za evropski parlament, ki se rad pohvali, da je edina od državljanov neposredno izvoljena institucija, je takšen škandal hud udarec.Afera načenja tudi verodostojnost celotne EU. Na rednem zasedanju zunanjih ministrov EU v Bruslju so številni vodje diplomacij opozorili na povzročeno škodo.