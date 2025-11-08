Vesoljska tekma je v polnem razmahu

V nadaljevanju preberite:

»So kraji, kjer so smeti sprejemljive, in drugi kraji, kjer niso. Kaj bi bil pravi kraj za odpadke? Morda boste rekli, da bi bila lahko to atmosfera: da bi morali biti zavrženi sateliti in njihovi deli upepeljeni, tako da bi se pepel spremenil v pepel in prah povrnil v prah. Vendar obstaja tukaj kontradikcija. Smeti smo spravili tja, kjer so trajno 'umeščene' kot človeški objekt, toda v nekakšnem drugem smislu, kjer je to v resnici njihovo naravno mesto.«

To so besede Alice Gorman, avstralske arheologinje, ki je ena od začetnikov vesoljskega arheološkega projekta na Mednarodni vesoljski postaji in avtorica knjige Dr Space Junk vs The Universe: Archeology and the Future (Dr. Vesoljske smeti in univerzum: arheologija in prihodnost). Pravzaprav je ona dobila vzdevek dr. Vesoljske smeti, ker se je posvetila proučevanju tega, kako se ljudje spopadajo z ostanki starih vesoljskih odprav, kakšen je vpliv teh odpadkov na človeško kulturo in obnašanje. Arheologijo je obrnila na glavo. Namesto da bi iskala ostanke človeških naselij, kulture in običajev pod zemljo, vse to opazuje daleč nad Zemljo.