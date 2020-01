Veter spodnaša napore gasilcev

FOTO: Saeed Khan/AFP

Zaradi močnega vetra gasilci izgubljajo borbo z ognjenimi zublji na jugovzhodu Avstralije. V Novem Južnem Walesu tako obstaja velika možnost, da se požari še razširijo. V sosednji Viktoriji pa so poleteli vojaški helikopterji, da so pomagali prebivalcem, ki so bili ujeti v obroču ognja.Samo v soboto je v Novem Južnem Walesu zgorelo na »stotine« domov, je povedal vodja gasilcev. Vsaj štirje gasilci so se ponoči poškodovali, večinoma je šlo za izčrpanost in vdihavanje dima, enega je opeklo med gašenjem hiše, je povedal predstavnik gasilcevza 9News. Guardian navaja, da so nekaj gasilskih ekip odpoklicali z območja Snowy Mountains v Viktoriji, saj so razmere prenevarne.Temperature so se v soboto povzpele nad 50 stopinj Celzija, V mestu Penrith, zahodno od Sydneyja, so namerili kar 48,8 stopinje Celzija.Na območjih Batemans Bay in Moruya v Novem Južnem Walesu je na tisoče ljudi brez električne energije, saj so gozdni požari uničili vsaj dve elektrarni. Zato je ogrožena oskrba z elektriko tudi za nekatera večja mesta. Ponudnik električne energije Essential Energy je opozoril, da bodo prebivalci verjetno še kar nekaj časa brez elektrike, saj je dostop do območja onemogočen.Vso soboto so oblasti ali vzpodbujale prebivalce, naj odidejo, ali pa jih svarile, naj tega ne počnejo, saj so se nekateri požari tako razširili, da bi bila evakuacija prenevarna. Tem prebivalcem so svetovali, kako naj najdejo varen kotiček.Minister za prometje obalo, kjer divjajo najhujši požari, označil za kraj, podoben, kot bi ga opustošila atomska bomba.