Vida Vončina iz Avstralije: Kavarnice so polne, otroci pa si izmišljajo koronavice

Dr. Vida V. Vončina je Mariborčanka, doktorica pedagogike, ki v Avstraliji z družino živi in dela od leta 2010. Veliko se vrača v Slovenijo in sodeluje s kolegi na področju vzgoje in izobraževanja. Trenutno je zaposlena kot docentka na univerzi Swinburne v Melbournu. Pravi, da je o potovanju domov trenutno nesmiselno razmišljati, saj v letalu preživiš tudi več kot dvajset ur, to pa je preveliko tveganje.Danes, v ponedeljek, 16. marca, je v Avstraliji 298 potrjenih primerov okužbe s covidom-19 in pet smrtnih žrtev. Večina okuženih je pred kratkim potovala v tujino ali pa so okužbo prenesli na svojce. Opažajo pa že lokalne prenose bolezni. Uradno stališče je, da je tveganje za okužbo v Avstraliji še zmeraj nizko in še ni treba uvesti splošnih ukrepov izolacije. Prvi sistemski ukrep je zahteva po odpovedi dogodkov, kjer se zbere več kot 500 ljudi. Tako je v Melbournu bil ta konec tedna odpovedan Grand Prix Formula 1, Sydney je odpovedal enega večjih dogodkov v mestu, festival Vivid. Organizatorji Dark Mofo, izjemnega festivala na Tasmaniji, se bojijo, da ga zaradi izgub ob odpovedi ne bo mogoče prav hitro oživiti.Odpadli bodo številni koncerti, kar bo velik udarec za živahno sceno in predvsem zelo težko za glasbenike, ki bodo ostali brez plačila. Ljudi se poziva, naj v njihovo podporo ne zahtevajo nazaj vstopnic. Avstralci znajo negovati skupnost in upam, da bomo videli veliko izrazov solidarnosti. Od včeraj se morajo vsi mednarodni potniki, ki pristanejo v Avstraliji, izolirati doma za 14 dni. Pravkar so sporočili tudi, da za ves mesec zapira vrata Nacionalna Galerija Victoria.Razen izpraznjenih trgovin in zdaj že slavnih bitk za toaletni papir življenje za zdaj poteka precej normalno. Kavarnice so še zmeraj polne in tudi različni športni centri še imajo redne obiskovalce. Konec prejšnjega tedna je na policah zmanjkalo testenin, riža in toaletnega papirja, danes je skoraj praznih že večina polic s trajnimi izdelki in čistili.Osnovne in srednje šole so za zdaj še odprte, razen tistih, kjer so imeli primer stika z okuženim posameznikom. Na naši lokalni osnovni šoli nisem opazila spremenjene rutine in razpoloženja, le nekaj obvestil o higieni. Otroci pa so otroci in si med igro izmišljujejo koronavice. Tudi univerze so še zmeraj odprte, čeprav se tam zbira veliko število ljudi. Nekatere univerze so danes sprejele odločitev, da vse pedagoške dejavnosti za nedoločen čas izvajajo po spletu.V globalni perspektivi so prav mednarodni študentje posebnost avstralskega odziva na pandemijo, saj njihove šolnine predstavljajo izjemno velik delež avstralske ekonomije. Približno 100.000 kitajskih študentov je kljub načrtovanemu začetku semestra drugega marca zaradi prepovedi potovanja v Avstralijo ostalo na Kitajskem.Velike univerze zadnji mesec vlagajo izjemne napore, da bi lahko izpeljale učni proces, kljub odsotnosti študentov. Naša sogovornica poučuje na eni izmed njih in, kot pravi, so tudi njeni študentje večinoma tujci, ki so pripotovali v državo pred kratkim. »Začetek semestra je zame zmeraj prijetno vznemirljiv, a tokrat grem v predavalnice z nelagodjem in se sprašujem, ali je prav, da se še srečujemo v zaprtih prostorih,«​ dodaja.Pregovorno so Avstralci sproščeni ljudje, ki neradi dvigujejo prah ali se pretirano ukvarjajo s problemi in tudi v tem primeru se zdi, da se trudijo obdržati mirno kri. »V trgovini sem kar nekajkrat slišala ljudi, ki so glasno komentirali tiste, ki so nakupovali na veliko.«​Danes objavljeno mnenje strokovnjaka Normana Swana je, da je zdaj pravi čas za stroge ukrepe, ko so številke okuženih še nizke. Pravi, da je v teh razmerah najbolje zaupati staromodni epidemiologiji, ki je usmerjena k temu, da omeji stike med ljudmi ter identificira in izolira znane primere, kar se da hitro.Samopreskrba naj bi bila v Avstraliji dovolj velika, da ni skrbi, da bi zmanjkalo hrane in osnovnih potrebščin. Opozarjajo pa, da bolnišnice že zdaj delujejo na meji zmogljivosti in da bo na vrhuncu epidemije zelo zahtevno. Zadnje tedne so povečali izvajanje operacij, da bi pripravili prostor za težje bolnike z okužbo s covidom-19.