Videl je skoraj 500 usmrtitev, a nobena ni bila kot v primeru Christe Pike

S stališča Slovenije, kjer smo smrtno kazen odpravili leta 1989 – da ni dopustna, od leta 1991 piše v ustavi samostojne Slovenije –, je izvajanje smrtnih kazni, kjer še obstaja, žalostna praksa. V ZDA ne le, da ostaja del pravosodja, pač pa si jo lahko novinarji ogledajo celo v živo.

Izbrani novinarji lahko v številnih ameriških zveznih državah usmrtitve neposredno spremljajo kot priče, četudi pravila niso enotna za vse ZDA. Smrtna kazen ostaja v 27 od 50 zveznih državah. Novinarji spremljajo postopek odvzema življenja sodržavljana, ki se zgodi v imenu države in davkoplačevalcev. V nekaterih zveznih državah je za izvajanje smrtne kazni aktualen tudi strelski vod.

Britanski BBC je poiskal novinarja Michaela Graczyka, ki je poročal o skoraj 500 usmrtitvah v Teksasu. Očitno bralce zanimajo zadnji trenutki življenja nekoga, ki mu je odvzeto življenje. To delo opravlja še naprej, čeprav se je leta 2018 upokojil pri tiskovni agenciji Associated Press. Povod, da mu je BBC dal besedo, je bil spodleteli postopek usmrtitve Christe Pike, ki je preživela dve injekciji pentobarbitala, še naprej je dihala in slišno smrčala. Sedaj je v bolnišnici v kritičnem stanju, njen odvetnik je sporočil, da je nezavestna in priključena na respirator.

Graczyk se nazorno spominja dveh ameriških primerov, ko sta igli izpadli in so ju morali znova vstaviti, preden so usmrtitev uspešno izvedli. Nikoli pa ni doživel, da bi obsojenec preživel. Kot je povedal, ga sicer novica o tem nenavadnem primeru ni povsem presenetila. O takšni možnosti je razmišljal že v svoji več desetletij dolgi novinarski karieri v Teksasu. »Zdi se mi, da je bilo le vprašanje časa,« je povedal za BBC.

Protokol ne določa, kaj storiti, če spodletita dva poskusa usmrtitve

Po poročanju AP protokol za usmrtitve v Tennesseeju predvideva rezervni komplet brizg s pentobarbitalom, če obsojenec po prvem odmerku ne umre. Ne določa pa, kaj storiti, če ostane živ tudi po drugem odmerku.

Zaradi pomanjkanja uporabljenih učinkovin so v nekaterih zveznih državah spremenili smrtno kombinacijo zdravil ali jih začeli nabavljati pri bolj vprašljivih virih. Nekatere so kot alternativni način usmrtitve znova uvedle strelski vod, navaja BBC.

Informacijski center za smrtno kazen (Death Penalty Information Center) je za obdobje od leta 1982 sestavil seznam 64 usmrtitev z zapleti, od tega 51 s smrtonosno injekcijo.

Graczy svojo navzočnost pri številnih usmrtitvah šteje za pomemben del novinarskega dela. »Državna ali zvezna oblast nad nami nima večje pristojnosti, moči ali kakorkoli že temu rečemo, kot je moč, da nam vzame življenje,« je povedal. Spomnil se je usmrtitve nekega morilca leta 1998 v Teksasu. Namesto zadnjih besed je v zadnjih trenutkih pel božično pesem »Sveta noč«.

»Prišel je do besed ‘tam ob devici’ in utihnil,« se je spomnil Graczyk. »Toliko časa je potrebovala učinkovina, da je začela delovati in je izgubil zavest.«

Po podatkih Informacijskega centra za smrtno kazen so ZDA od leta 1976, ko je ameriško vrhovno sodišče znova dovolilo smrtno kazen, izvedli 1683 usmrtitev. Največ, 602, v Teksasu.

Neuspešen poskus usmrtitve Christe Pike si je v živo ogledala tudi mati Colleen Slemmer, 19-letnice s Floride, ki jo je Pikeova, ki je bila tedaj leto mlajša, umorila skupaj s tedanjim fantom.