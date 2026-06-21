(VIDEO) Po skoku z mosta v Mostarju izginil pod vodo, med paniko rešen

Portal vijesti.ba je objavil posnetek ponesrečenega skoka z znamenitega mosta v Mostarju, ki bi mu lahko sledil tragičen epilog. Hitra reakcija reševalcev ga je preprečila.

Moški je po skoku izginil pod gladino Neretve, kar je med zbranimi gledalci povzročilo paniko.

Zaradi hitrega odziva članov kluba skakalcev in kajakaškega kluba do tragedije ni prišlo. Usklajena reševalna akcija je sledila zelo hitro. Po dostopnih informacijah identiteta skakalca ni znana, domnevajo pa, da gre za tujega državljana, še piše portal vijesti.ba.

Incident se je zgodil skoraj natanko leto dni po podobnem dogodku na isti lokaciji, ki bi se prav tako lahko končal tragično. Tudi takrat, 27. junija lani, je nek moški skočil z mostu in pristal v vodi neposredno ob gumijastem čolnu, v katerem je bila skupina ljudi, ki bi jih lahko njegov skok zelo ogrozil. Kasneje se je izkazalo, da je bil skakalec Švicar. Domačini so ga po skoku pretepli.

Zaradi tega je bil tarča kritik, ki jih je razburila neodgovorna poteza, s katero je ogrozil življenja več oseb. Znova opozarjajo, da so skoki izjemno nevarna dejavnost. Višina mostu, močan tok in nizka temperatura Neretve pomenijo veliko tveganje tudi za izkušene skakalce, medtem ko začetnikom brez ustreznega treninga skakanje strogo odsvetujejo.

Domačini pogosto opozarjajo, da lahko takšne nepremišljene poteze ogrozijo ne le življenje tistega, ki skače, temveč tudi drugih ljudi na vodi, zato znova pozivajo obiskovalce k odgovornejšemu ravnanju.