(VIDEO) Ukrajinci s podvodnimi droni prvič razstrelili rusko podmornico

Ukrajinska varnostna služba SBU je danes sporočila, da so Ukrajinci s podvodnimi droni prvič razstrelili rusko podmornico, medtem ko je bila zasidrana v črnomorskem pristanišču Novorosijsk, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ruska podmornica, vredna slabih 400 milijonov evrov, je po navedbah SBU utrpela precejšnjo škodo in je onesposobljena. Dodali so, da so bila na podmornici nameščena štiri izstrelišča za rakete tipa kalibr, ki so bile uporabljene za napade na ukrajinsko ozemlje.

Rusija je rakete kalibr večkrat uporabila pri napadih na civilno infrastrukturo in energetske objekte v Ukrajini, navaja Politico. V zadnjih nekaj letih je ukrajinska vojska okrepila uporabo doma izdelanih pomorskih brezpilotnih letalnikov, s ciljem potisniti rusko mornarico v pristanišča vzdolž obale, vključno s tistim v Novorosijsku.

Ukrajinska vojska je v zadnjih tednih okrepila napade na plovila v Črnem morju, povezana z Rusijo, ki prav tako izvaja napade na tarče v tamkajšnjih ukrajinskih pristaniščih. Turčija je v luči okrepljenih napadov na tarče v Črnem morju in njegovi okolici nedavno pozvala obe strani, naj se vzdržita napadov na tem območju, zlasti takšnih, ki bi lahko prizadeli energetsko infrastrukturo.