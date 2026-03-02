Videokomentar: Vojna se iz Irana preliva v druge dele Bližnjega vzhoda

Strahovi pred prelivanjem vojne v Iranu na druge dele Bližnjega vzhoda so se izkazali za utemeljene. Izraelska vojska je bombardirala položaje Hezbolaha v Libanonu, potem ko se je skrajno šiitsko gibanje pridružilo iranskim povračilnim napadom na Izrael.

Za zdaj nič ni kaže, da bo vojna kratka oziroma da bo ZDA in Izraelu po hitrem postopku uspelo strmoglaviti teokratski režim, ki Iranu vlada že pol stoletja, v videokomentarju pojasnjuje Jure Kosec, urednik zunanje politike na Delu.