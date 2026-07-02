(Videokomentar) Zakaj je EPP ocenila, da je Branko Grims prestopil vse meje?

Evropska ljudska stranka (EPP) bo prihodnji teden odločala o predlogu za izključitev Branka Grimsa iz svojih vrst. Gre za potezo brez precedensa, saj bi slovenski evroposlanec postal prvi član največje politične skupine v evropskem parlamentu, izključen po takšnem postopku. Kaj je pripeljalo do tega, da je vodstvo EPP ocenilo, da je Grims prestopil mejo sprejemljivega političnega delovanja? Delov dopisnik iz Bruslja Peter Žerjavič pojasnjuje ozadje odločitve in razloge za vse globlji razkol med Grimsom in vodstvom največje evropske stranke.