Vidni kritik Kremlja Kara-Murza obsojen na 25 let zapora

Sodišče v Moskvi je danes na 25 let zapora obsodilo ruskega opozicijskega politika Vladimirja Kara-Murzo, ki je bil spoznan za krivega veleizdaje zaradi kritik vojne v Ukrajini in širjenja laži o ruski vojski. Obsodba ostrega kritika Kremlja je zadnja v nizu poskusov utišanja opozicijskih glasov, ki so se okrepili po ruski invaziji na Ukrajino.

Sodišče je po sojenju za zaprtimi vrati sporočilo, da je Kara-Murzo spoznalo za krivega veleizdaje, širjenja »lažnih« informacij o ruski vojski in povezanosti z »neželeno organizacijo«, je poročal novinar francoske tiskovne agencije AFP, ki je bil navzoč na sodišču v ruski prestolnici.

Kara-Murza je bil obsojen na 25 let zapora v kazenski koloniji s strogim režimom, še navaja AFP. Poleg tega je bil po poročanju ruskih medijev obsojen tudi na plačilo 400.000 rubljev, kar znaša približno 4500 evrov, in sedemletno prepoved ukvarjanja z novinarstvom.

Ob današnji razglasitvi sodbe je bil zaprt v kletki za obtožence, z lisicami na rokah. Bil je nasmejan, svojim privržencem pa je z gesto pokazal, naj mu pišejo v zapor. V svoji zadnji izjavi na sodišču prejšnji teden je Kara-Murza dejal, da stoji za svojimi političnimi izjavami, tudi proti ruski ofenzivi v Ukrajini. »Ne samo, da se za nič od tega ne kesam – ponosen sem na to,« je dodal.

Rusko tožilstvo je v začetku meseca med drugim zaradi veleizdaje in nezakonitega dela za organizacijo, ki velja za nezaželeno, za Kara-Murzo zahtevalo 25 let zapora. Zanj je zahtevalo najvišjo možno skupno kazen, ki bi mu lahko grozila za ta kazniva dejanja.

Obtožnica, ki ga je zaradi širjenja protivladnih sporočil na javnih dogodkih v tujini bremenila izdajstva, je bila proti Kara-Murzi vložena oktobra lani. V pridržanju je bil sicer že od aprila lani, ko je bil v ločenem postopku obtožen domnevnega širjenja lažnih informacij o vojni v Ukrajini med obiskom ZDA.

Po besedah njegove odvetnice Marie Eismont se je zdravstveno stanje Kara-Murze v zaporu poslabšalo. Kot je dejala, je njen klient v priporu shujšal za 17 kilogramov, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Opozicijski aktivist sicer trpi za živčno boleznijo, imenovano polinevropatija, ki naj bi bila po mnenju njegovih odvetnikov posledica dveh poskusov zastrupitve v letih 2015 in 2017. Kara-Murza trdi, da je bil zastrupljen zaradi svojih političnih dejavnosti, poroča AFP.

Kara-Murza je eden redkih prepoznavnih opozicijskih aktivistov, ki je vztrajal v Rusiji pod vladavino Vladimirja Putina. V preteklosti je veljal za tesnega sodelavca izgnanega ruskega poslovneža Mihaila Hodorkovskega in politika Borisa Nemcova, ki je bil leta 2015 umorjen nedaleč od Kremlja.

41-letni aktivist, publicist in nekdanji novinar je tudi soustanovitelj Ruskega protivojnega odbora, ki nasprotuje ruski invaziji na Ukrajino, lani pa je prejel nagrado Vaclava Havla za človekove pravice, ki jo podeljuje Svet Evrope.

Kara-Murza, sicer ruski državljan po rojstvu, je prejel britansko državljanstvo, potem ko se je pri 15 letih z materjo preselil v Združeno kraljestvo. Vrsto let je nasprotoval politiki predsednika Putina in pri tujih vladah in institucijah iskal podporo za uvedbo sankcij proti Rusiji in posameznikom v državi zaradi domnevnih kršitev človekovih pravic, poroča Reuters.