Oblasti poskušajo prodati prestižni Birkin torbici in jahto zaprte tajkunke

Vietnamske oblasti nameravajo prodati dve prestižni torbici Hermès Birkin iz krokodiljega usnja in luksuzno jahto, ki so bile v lasti razvpite tajkunke Truong Mi Lan, poroča BBC. Prodaja je del prizadevanj za povračilo več milijard evrov, ki jih je z goljufijami izčrpala iz bančnega sistema.

Truong Mi Lan prestaja dosmrtno zaporno kazen zaradi poneverbe sredstev iz ene največjih vietnamskih bank. Sodišče ji je naložilo vračilo kar 27 milijard ameriških dolarjev (okoli 22,4 milijarde evrov) odškodnine.

Potem ko je sodišče ugotovilo, da je Truongova več kot desetletje skrivaj nadzorovala vietnamsko komercialno banko Saigon, ki je sicer peta največja banka v državi, ji je sprva odredilo smrtno kazen.

Truongova je prek mreže slamnatih podjetij najemala posojila in dvigovala gotovino, ki je v skupni vrednosti nanesla približno 36,9 milijona evrov. Tožilci so navedli, da je bilo približno 22,6 milijona evrov neupravičeno uporabljenih, od tega okoli deset milijonov poneverjenih. Gre za enega največjih finančnih zločinov v svetovni zgodovini.

Med sojenjem je Truong Mi Lan torbici poskušala obdržati, saj je trdila, da je eno kupila v Italiji, drugo pa prejela kot darilo malezijskega poslovneža. Sodišču je povedala, da ju želi kot spomin zapustiti svojim otrokom in vnukom.

Čeprav je Truongova obtožbe zanikala in se neuspešno pritožila na obsodbo, ji je sodišče smrtno kazen spremenilo v dosmrtni zapor zaradi vietnamske odprave smrtne kazni za določena kazniva dejanja.

Skupaj z njo je bilo na smrtno kazen obsojenih več kot 80 ljudi, med njimi tudi njen mož in nečakinja. Sojenje, ki je potekalo v okviru obsežne vietnamske protikorupcijske kampanje, je pritegnilo pozornost domače in mednarodne javnosti.

Agencija za izvrševanje sodnih odločb v Hošiminhu je ta teden sporočila, da išče strokovnjake za oceno vrednosti dveh zaplenjenih torbic Hermès Birkin, poročajo lokalni mediji. Gre za izjemno redke in dragocene modne kose, katerih vrednost lahko doseže več sto tisoč evrov.

Dražbe za popravilo škode

Medtem bo njena luksuzna jahta prihodnji mesec ponovno ponujena na dražbi. Izklicna cena znaša 49,3 milijarde vietnamskih dongov (približno 1,5 milijona evrov). Gre za jahto Reverie Saigon, ki so jo oblasti poskušale prodati že oktobra lani, a brez uspeha.

Nova dražba bo potekala 12. februarja, zaradi znižane izklicne cene pa bodo morali sodelujoči plačati 20-odstotni polog. Na dražbi bosta ponujeni tudi še dve manjši ladji Truongove, vsaka po ceni 4,8 milijarde dongov (približno 153.000 evrov).

Oblasti so doslej zaplenile več kot 1200 sredstev tajkunke, vključno z nepremičninami in lastniškimi deleži v podjetjih. Med predmeti, zaplenjenimi pred kratkim, so tudi oblačila, ura in omenjeni torbici.

Med sojenjem je Truong Mi Lan torbici poskušala obdržati, saj je trdila, da je eno kupila v Italiji, drugo pa prejela kot darilo malezijskega poslovneža. Sodišču je povedala, da ju želi kot spomin zapustiti otrokom in vnukom. Sodišče je njeno prošnjo zavrnilo in razsodilo, da gre za nezakonito pridobljeno premoženje.

Oktobra lani so oblasti na dražbi že prodale eno izmed njenih nepremičnin v središču mesta Hošiminh za več kot 600 milijard vietnamskih dongov (približno 19,4 milijona evrov), kar je bil eden prvih večjih uspehov oblasti pri unovčevanju njenega premoženja za poplačilo žrtev.