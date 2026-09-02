Viki Grošelj: Vasi, kjer sem bil še maja letos, ni več. Niti njenih prebivalcev

Uničujoče poplave, ki so prejšnjo sredo prizadele območje ob meji med Tibetom in Nepalom, so po zadnjih podatkih zahtevale vsaj 1050 žrtev, še okoli 4460 ljudi pogrešajo. Med njimi po podatkih ministrstva za zunanje zadeve ni Slovencev. Katastrofa, v kateri je val vode, blata, skal in ledu, podoben cunamiju, na območju rek Bote Koši in Trišuli tako rekoč izbrisal celotna naselja, je zelo pretresla tudi vrhunskega slovenskega alpinista Vikija Grošlja, ki v te kraje zahaja več desetletij. Prav včeraj je, kot je povedal v pogovoru za Delo, končno navezal stik s svojim agentom iz agencije Richa Tours, s katero sodeluje že 30 let. »Priklicati sem ga poskušal že takoj po tem strahotnem dogodku, a ga nisem dobil, potem sem mu poslal še nekaj sporočil. Včeraj se je vendarle oglasil in sporočil, ...