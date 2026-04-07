Viktatorjeva nejasna usoda skrbi njegove ideološke brate

Če držijo napovedi in bo na nedeljskih volitvah Viktor Orbán izgubil oblast, se bo odnos Madžarske do držav Zahodnega Balkana nedvomno spremenil. To ne pomeni, da se bodo odnosi z balkanskimi sosedami poslabšali, bodo pa iz personalizirane ravni vrnjeni v običajne diplomatske nastavitve. Ravno to skrbi avtokratske voditelje v regiji.

Ta skrb je razvidna tudi iz njim naklonjenih medijev. »Orbán je trn v peti globalistom in Bruslju, ker njegova politika zanika podrejen odnos in vztraja pri suverenosti, ki ne sprejema, da se nacionalna politika za vsako ceno prilagaja različnim globalističnim agendam. EU vse bolj spominja na Bosno in Hercegovino,« je v kolumni Orban Viktori nedavno zapisal Veljko Zeljković, komentator časnika Glas Srpske v entiteti Republika Srbska.