Viktor Orbán kot Putinov trojanski konj

Viktor Orbán, najtesnejši zaveznik Vladimirja Putina v EU, se je odločil za blokado tako 90-milijardnega svežnja za pomoč Ukrajini kot 20. svežnja sankcij proti Rusiji, ki bi po načrtu moral biti pod streho do jutrišnje četrte obletnice začetka velike invazije.

Pri financiranju Ukrajine Orbánova Madžarska odkrito deluje kot voda na Putinov mlin. Tako proceduralno blokira 90-milijardno posojilo EU za obrambo in delovanje Ukrajine, čeprav v njem – tako kot Češka in Slovaška – sploh ne sodeluje in s tem ne bo imela stroškov