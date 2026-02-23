  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Pozdravljeni!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    PREMIUM   D+   |   Svet

    Viktor Orbán kot Putinov trojanski konj

    EU je pri sprejemanju sankcij proti Rusiji in podpori Ukrajini ujetnica madžarskega izsiljevanja.
    Madžarski premier Viktor Orbán med pogovorom z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim na vrhu voditeljev EU junija 2024 v Bruslju FOTO: Yves Herman/Reuters
    Galerija
    Madžarski premier Viktor Orbán med pogovorom z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim na vrhu voditeljev EU junija 2024 v Bruslju FOTO: Yves Herman/Reuters
    Peter Žerjavič
    23. 2. 2026 | 19:48
    6:06
    A+A-

    Viktor Orbán, najtesnejši zaveznik Vladimirja Putina v EU, se je odločil za blokado tako 90-milijardnega svežnja za pomoč Ukrajini kot 20. svežnja sankcij proti Rusiji, ki bi po načrtu moral biti pod streho do jutrišnje četrte obletnice začetka velike invazije.

    Pri financiranju Ukrajine Orbánova Madžarska odkrito deluje kot voda na Putinov mlin. Tako proceduralno blokira 90-milijardno posojilo EU za obrambo in delovanje Ukrajine, čeprav v njem – tako kot Češka in Slovaška – sploh ne sodeluje in s tem ne bo imela stroškov

    Sorodni članki

    Novice  |  Svet
    Ukrajina

    Zelenski: Putin je že začel tretjo svetovno vojno

    Ukrajinski predsednik je v intervjuju za BBC zavrnil ruske pogoje za premirje in zatrdil, da bo Ukrajina v vojni zmagala.
    23. 2. 2026 | 11:17
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Rusija proti Ukrajini

    Padlih in ranjenih je že 1,2 milijona Rusov, žalovanje za njimi ni dovoljeno

    Vladimir Putin je februarja 2022 pričakoval, da bodo ruske sile po treh dneh v Kijevu pričakali s cvetjem.
    Branko Soban 21. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Štiri leta vojne v Ukrajini

    Nobelovka Oleksandra Matvičuk: Alternative ni, če omagamo, bomo ubiti

    S pogajanji so Rusi dobili proste roke za stopnjevanje napadov, je v intervjuju za Delo opozorila soprejemnica Nobelove nagrade za mir leta 2022.
    Jure Kosec 21. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Ukrajina

    Zelenski: Za konec vojne ne potrebujem »zgodovinskega sranja«

    Trenutni mirovni pogovori v Ženevi ne kažejo nobenega napredka, Ukrajina je ponoči napadla Rusijo.
    19. 2. 2026 | 09:09
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Intervju

    Erik Brecelj: Največ dobijo tisti, ki najmanj delajo in najbolj kričijo

    »Plenili so po gospodarstvu, plenili so po bankah, zdaj pa je ostalo samo še zdravstvo in napad nanj je silovit,« pravi kirurg Erik Brecelj.
    Agata Rakovec Kurent 22. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Hokej na ledu

    Olimpijski prvaki ob omembi klica Donalda Trumpa planili v smeh, nato pa ...

    Ameriški hokejski selektor Mike Sullivan je nadvse slikovito opisal zmagovito moštvo: Obstajajo pivci viskija in pivci mleka ...
    Miha Šimnovec 22. 2. 2026 | 20:42
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Napoved snežnega viharja

    New York trepeta pred hudo uro: župan Mamdani: Česa takšnega še ni bilo

    Sneg bi lahko med nevihto naletaval s hitrostjo pet do sedem centimetrov na uro, pri čemer bo na poti nevihte na vzhodu ZDA skoraj 54 milijonov ljudi.
    22. 2. 2026 | 20:53
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Najbolje plačani olimpijci

    Kdo je najbolje plačana olimpijka na letošnjih igrah?

    Eileen Gu, najbolje plačana športnica letošnjih olimpijskih iger, je lani zaslužila 23 milijonov dolarjev.
    Lucijan Zalokar 22. 2. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Išias – kako fizioterapija pomaga pri hitrejšem okrevanju?

    Išias je ena najpogostejših zdravstvenih težav, ki se kaže kot bolečina, ki seva iz hrbta v nogo. S celostno fizioterapijo lahko preprečimo trajne posledice.
    Promo Delo 17. 2. 2026 | 08:15
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kako do nepozabne vstopnice za Planico?

    Zamujena priložnost vas lahko stane več, kot si mislite – kredit za vaš projekt je lahko na računu že v 48 urah. Brez zapletov. Brez čakanja.
    Promo Delo 1. 2. 2026 | 13:59
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Ogromno kupcev za nove projekte, povpraševanje že presega ponudbo

    Novih nepremičnin v središču Ljubljane ali pa tik ob gozdu in hkrati skoraj v mestu v prestolnici primanjkuje. Povpraševanje že dalj časa presega ponudbo.
    Promo Delo 18. 2. 2026 | 11:18
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako operacija dioptrije spremeni življenje

    Operacija dioptrije ne prinaša le ostrega vida brez očal ali leč, temveč dolgoročno izboljša kakovost vsakdanjega življenja, občutek svobode in udobja.
    Promo Delo 20. 2. 2026 | 10:07
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Železnice

    Prenova železniške infrastrukture na Jesenicah za večjo hitrost

    Investicija v nadgradnjo logističnega vozlišča bo omogočila dvig hitrosti na 100 km/h ter obratovanje daljših, do 740-metrskih tovornih vlakov.
    Marjana Kristan Fazarinc 21. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Prihajajo že iz Indije, Bangladeša in Nepala (VIDEO)

    Že polovica gradbincev težko najde usposobljen kader na trgu dela. V podjetja privablja tudi specifično delovno okolje.
    Milka Bizovičar 20. 2. 2026 | 10:54
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Sodelovanje fakultete in industrije je veliko več kot opravljanje prakse

    Skupno delo krepi prenos znanj, spodbuja inovacije in krajša pot do uveljavljanja v praksi.
    Milka Bizovičar 14. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Množica miz se umika prilagodljivim delovnim postajam

    Pisarna postaja prostor sodelovanja, izmenjave idej in socialne povezanosti.
    Miran Varga 14. 2. 2026 | 05:30
    Preberite več

    Več iz teme

    Četrta obletnica vojneUkrajinaRuska agresijaMadžarskaViktor OrbanEUKaja KallasTanja Fajonsankcije

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Novice  |  Svet
    Pogajanja v Ženevi

    Dnevi usodnih odločitev za iranske ajatole

    Teheran mora priti s ponudbo, ki je Trump ne bo mogel zavrniti, če ne, bo dobila besedo njegova armada.
    Barbara Kramžar 23. 2. 2026 | 20:31
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Za 223 milijonov evrov

    Hrvati za gradnjo 1600 metrov dolgega mosta znova izbrali Pipenbaherja

    Ocenjujejo, da bo gradnja mostu čez Kaštelanski zaliv stala 223 milijonov evrov. Zmaga zagrebškega Studia 3LHD in Peipenbaher inženirjev v ostri konkurenci.
    23. 2. 2026 | 20:25
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Južna Amerika

    Peru: 15 mrtvih v strmoglavljenju helikopterja

    Med žrtvami je bilo sedem mladoletnikov, najmlajši je bil star komaj tri leta.
    23. 2. 2026 | 20:04
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Praznovanje doma

    Olimpijske kolajne prispele domov, na Mestnem trgu pa navijaško rajanje

    Množica ljudi se je zbrala na sprejemu slovenskih olimpljicev v Ljubljani.
    23. 2. 2026 | 19:55
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Četrta obletnica vojne

    Viktor Orbán kot Putinov trojanski konj

    EU je pri sprejemanju sankcij proti Rusiji in podpori Ukrajini ujetnica madžarskega izsiljevanja.
    Peter Žerjavič 23. 2. 2026 | 19:48
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Južna Amerika

    Peru: 15 mrtvih v strmoglavljenju helikopterja

    Med žrtvami je bilo sedem mladoletnikov, najmlajši je bil star komaj tri leta.
    23. 2. 2026 | 20:04
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Praznovanje doma

    Olimpijske kolajne prispele domov, na Mestnem trgu pa navijaško rajanje

    Množica ljudi se je zbrala na sprejemu slovenskih olimpljicev v Ljubljani.
    23. 2. 2026 | 19:55
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Četrta obletnica vojne

    Viktor Orbán kot Putinov trojanski konj

    EU je pri sprejemanju sankcij proti Rusiji in podpori Ukrajini ujetnica madžarskega izsiljevanja.
    Peter Žerjavič 23. 2. 2026 | 19:48
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Očarala vas bo njena oblika in luneta

    V poslovnem svetu informacije potujejo hitro, zato se pogosto sprašujemo, katera tehnologija je dejansko naložba in ne le strošek.
    Promo Delo 1. 2. 2026 | 09:44
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Metoda, ki bolečine v hrbtenici rešuje pri vzroku

    Težave s hrbtenico sodijo med najpogostejše razloge za obisk zdravnika. Bolečino boste odpravili, če boste razumeli, kaj jo povzroča in kako to odpraviti.
    Promo Delo 18. 2. 2026 | 10:31
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Omoda 5 SHS-H, hibridni SUV z dosegom do 1000 km

    Hibridni SUV z dosegom do 1000 km, 44,5-odstotno toplotno učinkovitostjo in električno uglajenostjo – za mesto in odprto cesto.
    Promo Delo 17. 2. 2026 | 15:30
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Končno učinkovito orodje za vsakodnevna hišna opravila

    Orodje za domače mojstre Bosch za hitra opravila in največjo učinkovitost.
    Promo Delo 23. 2. 2026 | 09:51
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Skrivnosti popolne rižote, kot jo obvladajo Italijani

    Najboljša rižota se gradi počasi: z nežnim praženjem, zajemalko vroče osnove in potrpežljivim mešanjem, ki iz riža izvabi pravo kremnost.
    Promo Delo 18. 2. 2026 | 09:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kdaj zdravimo nestabilnost pogačice

    Kdaj pri izpahu pogačice zadošča konservativno zdravljenje in kdaj operacija? Ortopedski kirurg pojasni mehanizem poškodbe, diagnostiko in načine zdravljenja.
    Promo Delo 23. 2. 2026 | 08:19
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Pred prvo kavo na terasi

    Na kaj je dobro biti pozoren, da bo zunanje pohištvo zdržalo vreme in ostalo udobno skozi vso sezono.
    Promo Delo 20. 2. 2026 | 10:07
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    TUJI TRGI

    Meja se vse bolj briše. Je to niša za slovenska podjetja?

    Dual-use tehnologije – rešitve z dvojno, civilno in obrambno-varnostno rabo – se v Evropi vse hitreje uveljavljajo kot ena ključnih razvojnih usmeritev.
    Promo Delo 18. 2. 2026 | 11:36
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Sodobni pristopi pri zdravljenju poškodb sprednje križne vezi

    Poškodba sprednje križne vezi sodi med najpogostejše poškodbe kolenskih vezi. Ortoped razloži mehanizem poškodbe in sodobne načine zdravljenja.
    Promo Delo 18. 2. 2026 | 08:36
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Je toplotna črpalka lahko tudi hranilnik energije?

    Slovenija se že več let premika v smeri energetske preobrazbe. Delež električne energije iz obnovljivih virov raste.
    Promo Delo 23. 2. 2026 | 08:53
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo