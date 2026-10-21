Ukradeni izdelki s francoskih izgredov so se znašli na platformi Vinted

Spletna platforma Vinted je odstranila oglase blagom, ki je bilo ukradeno na protestih v Franciji, in podrobneje spremlja sumljive objave, poroča CNN. Francoske oblasti medtem zaostrujejo nadzor nad spletno prodajo, saj želijo preprečiti trgovanje z ukradenimi predmeti.

V aplikaciji za prodajo rabljenih izdelkov in oblačil Vinted so pojasnili, da so nemudoma začeli odstranjevati oglase, kjer so se prodajali izdelki, izropani na protestih v Franciji. Prodaja ukradenega blaga je na platformi strogo prepovedana, kršiteljem pa grozi trajna blokada uporabniških računov. Podjetje je napovedalo sodelovanje s francoskimi oblastmi in organi pregona pri odkrivanju sumljivih dejavnosti.

Med nemiri so bile prizadete tudi številne znane trgovske znamke, kot so Louis Vuitton, Rolex in Sephora. V Sephori so potrdili, da je bilo več njihovih trgovin oropanih, zaposleni pa so bili v napetih razmerah deležni nasilja. Zaradi varnosti zaposlenih in kupcev so v soboto popoldne zaprli vse trgovine, naslednji dan pa so ostale zaprte tudi poslovalnice v mestnih središčih. Začasno so zaprli tudi trgovino luksuzne modne znamke Burberry na pariški ulici Rue Saint-Honoré.

Podjetje je napovedalo sodelovanje s francoskimi oblastmi in organi pregona pri odkrivanju sumljivega trgovanja. FOTO: Sylvain Thomas/AFP

Francoski minister za gospodarstvo Serge Papin je sporočil, da je vlada s predstavniki spletne prodaje že opravila pogovore in od ponudnikov pridobila zagotovila, da bodo odkrivale ter odstranjevale oglase z ukradenimi predmeti. Oblasti tudi same spremljajo prodajo, prodajalcem ukradenega blaga pa je minister zagrozil s kazenskim pregonom.

Na družbenih omrežjih se medtem širi videoposnetek, na katerem dve osebi iz trgovine v središču Pariza nosita uokvirjen Barcelonin dres in kapetanski trak z avtogramom nogometnega zvezdnika Lionela Messija. Za zdaj se na platformi Vinted še nista pojavila.

Vinted je bil ustanovljen leta 2008 v Litvi in je danes ena največjih evropskih platform za prodajo rabljenih izdelkov. Med njegovimi največjimi trgi so Francija, Združeno kraljestvo in Italija. Podjetje pri prepoznavanju sumljivih oglasov uporablja različne nadzorne sisteme, tudi prijave uporabnikov in trgovcev.